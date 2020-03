Extranjeros de la Liga no valoran irse del país se reanude o no el torneo Clausura 2020

Con las fronteras cerradas de Honduras y la incertidumbre que genera el coronavirus, salta la interrogante sobre qué harían algunos extranjeros de la Liga Nacional si llegara a cancelarse definitivamente el Torneo Clausura 2020 y puedan irse a reunir con los suyos.

Algunos foráneos accedieron a darle a DIEZ su opinión en torno a cual sería su determinación en caso que los límites aéreos sean abiertos en algún momento.

El goleador argentino de Motagua, Gonzalo Klusener, afirma que "por más que abran las fronteras me quedo a ver qué sucede con el campeonato" porque como trabajador del fútbol es lo primordial en ese sentido.

Esteban Espíndola, otro pampero que en su caso milita en Marathón, considera que "realmente en todo el tiempo que estoy acá trabajando no sé cómo será el tema contractual, tendría que evaluar muchos factores pero no es algo que me desespera, irme a mi país", lanzó.

Futbolistas extranjeros de Honduras no piensan retirarse del país hasta no saber el rumbo del torneo Clausura 2020.

Pablo 'Chino' Pírez, defensa uruguayo de Real España, deja en claro que "como extranjero, y viendo esto que nunca habíamos vivido en nuestras vidas, tomamos la decisión de quedarnos" pase lo que pase.

El zaguero charrúa, titular indiscutible de la Máquina que dirige su compatriota Ramiro Martínez y llegado junto con otros tres futbolistas de su país esta temporada, explica que "tenemos contrato hasta diciembre con el club y nos sentimos muy a gusto. Tomamos la decisión de no regresar a Uruguay".

PRIMERO, LO PRIMERO...

El motagüense Klusener manifiesta, eso sí, que "lo más importante en estos momentos es que entre todos podamos frenar los contagios, haciendo lo que nos recomiendan las autoridades especializadas". Luego se puede pensar sobre alguna medida particular.

Y en la misma línea mira las cosas Espíndola, quien expone que "estoy cómodo y me gustaría resolver bien la situación para ver si me voy o no. Mi familia sé que está bien y eso me deja tranquilo", indica.

'Chino' Pírez recalca lo que tanto él como Matías Soto, Santiago Correa y Delis Vargas han decidido: "La decisión mía y de mis compañeros es quedarnos. Si abren las fronteras o están haciendo movidas para que Uruguay mande a buscar a los que están en El Salvador, Guatemala y Honduras pero dijimos que no queremos movernos", advierte.

En Honduras hay un buen número de extranjeros provenientes de países en los que, de momento, el Covid-19 ha hecho más daño que Honduras, tal es el caso de Argentina, Colombia y Uruguay.