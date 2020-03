Coronavirus en Estados Unidos: Los estados con más casos y muertos por Covid-19

La pandemia del nuevo coronavirus ha matado a un récord de 345 personas en Estados Unidos en las últimas 24 horas, según un conteo de la Universidad Johns Hopkins, que registra 1.475 muertes en el país por esta enfermedad.

Estados Unidos, que concentra actualmente la mayor cantidad de enfermos de COVID-19 del mundo (97.028), también registró casi 18.000 nuevos casos en un día.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) teme que Estados Unidos, donde viven casi 330 millones de personas, pueda convertirse en el próximo epicentro de la pandemia.

La mayoría de las muertes se registran actualmente en el estado de Nueva York, que se ha convertido en el centro de la epidemia estadounidense, con 366 muertos hasta ahora sólo en la ciudad de Nueva York.

Su gobernador, Andrew Cuomo, predice un pico de infectados en aproximadamente 21 días, alrededor del 17 de abril.

ESTADO --- CASOS --- MUERTOS

New York 44,635 -- 519

New Jersey 6,876 -- 81

California 4,104 -- 82

Washington 3,208 -- 151

Michigan 2,879 -- 63

Louisiana 2,746 -- 119

Illinois 2,538 -- 27

Florida 2,477 -- 28

Massachusetts 2,417 -- 25

Pennsylvania 2,218 -- 22

Georgia 2,001-- 64

Texas 1,543 -- 21

Colorado 1,434 -- 25

Connecticut 1,012 -- 21

Tennessee 1,006 -- 3

Indiana 981 -- 24

Ohio 867 -- 15

Maryland 774 -- 5

North Carolina 766 -- 3

Wisconsin 754 -- 12

Arizona 616 -- 8

Virginia 606 -- 14

Mississippi 579 -- 8

Alabama 538 -- 3

Nevada 535 -- 10

Missouri 507 -- 8

South Carolina 456 -- 9

Utah 402 -- 1

Minnesota 398 -- 4

Arkansas 349 -- 3

Oregon 316 -- 11

District of Columbia 267 -- 3

Kentucky 248 -- 5

Oklahoma 248 -- 7

Idaho 189 -- 3

Iowa 185 -- 1

Kansas 179 -- 4

Rhode Island 165 -- 0

Delaware 163 -- 2

New Hampshire 158 -- 1

Vermont 158 -- 9

Maine 155 -- 1

New Mexico 136 -- 1

Montana 108 -- 1

Hawaii 106 -- 0

Nebraska 92 -- 0

Puerto Rico 79 -- 3

West Virginia 76 -- 0

Alaska 69 -- 0

North Dakota 65 -- 1

South Dakota 58 -- 1

Wyoming 56 -- 0

Guam 53 -- 1

Virgin Islands 17 -- 0

EN NUEVA YORK

El número de muertos por coronavirus en Nueva York subió a 519 este viernes, según el gobernador del estado, que anunció planes para instalar otros cuatro hospitales temporales para atender a los pacientes.

El día anterior, Nueva York sumaba 385 fallecidos por la pandemia.

Los casos confirmados de coronavirus, en tanto, llegaron este jueves a 44.635 en el estado, epicentro estadounidense de la enfermedad, según el gobernador Andrew Cuomo.

"Estamos viendo un aumento significativo de las muertes porque el tiempo que las personas están en los respiradores se está incrementando, y mientras más se incremente, más subirá el nivel de muertes", explicó Cuomo.

"Esperamos que siga incrementándose. Son malas noticias, noticias trágicas, las peores noticias, pero tampoco es que son noticias inesperadas", añadió.

Estados Unidos, con 40% de su población bajo órdenes de confinamiento, se convirtió en el centro de la pandemia esta semana, con las infecciones aumentando y los pedidos por desempleo subiendo a máximos históricos.