Cuatro equipos pedirán a Liga Nacional anular el torneo porque no soportan deudas

Cuatro equipos de la Liga Nacional van a solicitar que el torneo Clausura se anule debido a la crisis económica que afrontan tras el parón del certamen debido al brote de coronavirus. Algunos equipos ya no pueden sostener la planilla porque no hay ingresos de entrada a estadios y algunos patrocinadores no van a seguir pautando debido al cierre del comercio.

Honduras Progreso, Vida, Real Sociedad y Platense son los clubes que solicitan a la Liga Nacional la cancelación del torneo de la Liga Nacional y la situaciones “son insostenibles” manifestó Elías Nazar, presidente del club progreseño manifestando que “enviarán una carta a la dirigencia porque la situación se vuelve complicada”.

Elías Nazar manifestó que ya tomaron la determinación y esperan que el resto de equipos entienda que esta es una emergencia donde el fútbol no es lo principal y se debe de tomar los ejemplos de El Salvador y Panamá que ya terminaron sus campeonatos por el coronavirus.

“Sí, por factores económicos vamos a solicitar a Liga Nacional que se cancele el torneo”, contó Nazar dejando claro que por ahora se espera una determinación que tomen los dirigentes, pues hay que esperar lo que sucede el domingo que termina el toque de queda en el país implementado por el gobierno debido a la propagación del covid-19.

MOTAGUA SE OPONE

Juan Carlos Suazo, vicepresidente financiero del Motagua, es del pensamiento que no debe de existir anulación del torneo, pues es un tema que no debe estar en mesa de discusión y hace una propuesta que no aceptan estos cuatro equipos que declara el SOS.

El directivo de Motagua, Juan Carlos Suazo, no está de acuerdo que se declare nulo el torneo y pide que la Liga Nacional tome medidas justas.

“Oficialmente no tenemos ninguna comunicación de la Liga Nacional. El procedimiento ya existe para ese tipo de situaciones y debe haber una Asamblea de Liga Nacional que indique es por fuerza mayor y debe ir de acorte a la Fenafuth, Concacaf y de FIFA”, dijo Juan Carlos Suazo, en comunicación con Extra Liga de Radio San Pedro.

Luego agregó: “Dependiendo de lo que pase el domingo, como dicen los estatutos de la Liga Nacional debería haber una Asamblea para tomar las decisiones. Ahora la prioridad nacional es que la gente esté en su casa para no contaminarse y los contaminados que se queden sin salir. Hay que esperar el domingo que respuesta toma el Gobierno y en base a eso espero que la Liga Nacional tome una decisión que sea la correcta sin beneficiar y nadie y sin perjudicar a nadie esperando que sea la correcta”, manifestó Suazo.

Motagua no contempla que declaren nulo el torneo. “Es una situación que no debe estar en la mesa porque se cruzan muchos intereses como ascenso y descenso. Lo más legal son las tres opciones que doy; declarar campeón al Motagua y terminar el torneo, que se juegue la pentagonal como está el campeonato y Motagua tenga el boleto a la final o que se reanude el campeonato y terminarlo como debe ser”, explicó Juan Carlos Suazo al programa Extra Liga.

Otro que dio su versión fue el Olimpia por medio del dirigente Francisco “Tato” Saybe agregando que los albos están apoyado para que se termine el torneo y explicó que la cancelación de las Fechas FIFA y el Preolímpico, le da la Liga para extender el campeonato posiblemente hasta julio.