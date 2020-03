Jonathan Rougier sobre si se iría a Olimpia: "Estoy donde quiero estar"

El portero argentino Jonatha Rougier atendió una transmisión en vivo desde su casa que se hizo por la cuenta de Instagram de Diario Diez y fue desde ahí que respondió las interrogantes de sus seguidores y fue ahí donde se tocó varios temas durante pasa esta cuarentena por el coronavirus.

El guardameta se refirió su naturalización en Honduras, además de las finales ganadas a Olimpia, como también la que perdieron ante el Real España, además dejó claro que no piensa en dejar Motagua por los momentos.

Estar en casa: "Bastante bien, por momentos se hace difícil, se dan esos bajones, pero bien, comiendo bastante, pero después hacemos rutinas de entrenamientos, le estamos metiendo variedad, estoy bien de peso"

Naturalización: "la posibilidad está, tengo entendido que el club tiene los papeles y primero la naturalización de aquí y luego ver con la Fifa si se puede, también ver si es del gusto de los entrenadores"

Victoria que más ha disfrutado: "El triunfo sin duda alguna que las dos finales a Olimpia, la del bicampeonato y cuando le remontamos a Olimpia el 0-3"

¿Se iría a Olimpia?: "Estoy bien donde estoy, tengo el apoyo de la gente y estoy donde quiero estar. Me siento muy feliz, he tenido la posibilidad de salir en el último libre de pases y decidimos quedarnos, la verdad que me siento feliz acá. Muy agradecido con Motagua que me abrió las puertas y no podría dejar este club hoy en día, Motagua vale mucho más que dinero"

Declarar a Motagua campeón: "Hay que esperar, estar tranquilos, depende de lo que se decida, que sea lo mejor para el fútbol ahora el fútbol pasa a segundo plano, preocuparse por un campeonato no tiene sentido"

Mejor jugador de Motagua: "Para mí era Denil (Maldonado), un jugador muy completo, tiene buena marca, buen pase, agresivo, va bien arriba, por eso ahora está en Pachuca, lo que pasa que de mitad de cancha para atrás no es lo que vende"

Mejor portero de Honduras: "Me gusta mucho "Buba" (López), es un portero muy completo"

Su top 5 de jugadores de Liga Nacional: "Denil Maldonado, Omar Elvir, Emilio Izaguirre, Mario Martínez y Rubilio Castillo"

Delantero más difícil de enfrenar: "Rony Martínez en su momento en Real Sociedad, tenía un nivel muy alto"

Jugador que no se adaptó: "No tengo duda que Germán Mayenfisch, no pudo adaptarse y mostrar el gran jugador que es, no pudo enganchar lo que es aquí"

Mejor entrenador: "No tengo duda que Diego Vázquez, solo que no conozco a los demás, pero para mí Diego es muy completo en su forma de trabajar y de relacionarse con el grupo"

Final que le dolió perder: "La que perdimos con Real España, iba a ser la del tricampeonato, nos levantamos de un 2-0 y en el último minuto nos anotaron un gol de cabeza"

Otro puesto: "Tuve la oportunidad de ser centro delantero, era duro para los defensas porque me gustaba el roce, una de esas perdimos 4-2 pero marqué dos goles"

Su mejor amigo del equipo: "Juan Pablo, él me abrió las puertas de su casa, he visitado su lugar de origen, también es compañero de concentración, tenemos una linda amistad"

Sobre coronavirus: "Hoy es el día donde tenemos que ponernos la camisa de Honduras, no solo cuando juega la Selección, este es el momento de olvidarse del fútbol y pensar en la vida de toda su familia"

Su familia en Argentina: "Mi familia la está pasando mal, somos una familia humilde, mis padres son jubilados, tienen 70 años, no es fácil la vida que están pasando allá"