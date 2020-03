William Robledo sobre la cuarentena: "Extraño a la familia, quisiera estar con ellos en estos momentos difíciles"

El guardameta colombiano de Real Sociedad, William Andrés Robledo, compareció este sábado en entrevista a DIEZ en donde reveló cómo ha estado viviendo sus días en cuarentena en la ciudad de Tocoa, alejado de su pareja e hijo en Colombia, otro de los países afectados por la pandemia de Covid-19 que aqueja al mundo.

“Han sido días complicados porque no puedes salir, pero es lo mejor, estar en casa e aislado siendo responsable con los demás y con uno mismo porque no es fácil estar así en un país que no es el tuyo”, inicia relatando el futbolista de Real Sociedad, William Robledo.

Robledo manifestó extrañar a su familia (pareja e hijo) mismo que yacen en tierras sudamericanas.

“Extraño a la familia, quisiera estar con ellos en estos momentos difíciles, pero así nos ha tocado. Es bastante complicado, pero tratamos de ser responsables”, dijo.

Y agregó: “La comunicación es constante, ahora nos hemos comunicado mucho más. Les extraño bastante y es duro porque allá (Colombia) se vive lo mismo que acá. Tengo a un hijo allá, uno quisiera estar con la familia, pero nos ha tocado así y Dios sabrá en qué momento sabremos de esto”.

En las últimas semanas Robledo manifiesta que “no he puesto un pie fuera de casa” y que, además, “tampoco he dejado de realizar mis ejercicios de entrenamiento con mucho optimismo y fe de que todo esto cambiará y volveremos a hacer lo que sabemos hacer”.

Te puede interesar: Jamal Charles cerraría como goleador si suspende el Torneo Clausura 2020

Sobre su alimentación manifestó que el hogar en donde reside en Tocoa, se encarga de atenderlo. “En cuando a la alimentación aquí en donde vivo me dan la comida, siempre he comido aquí y cuando el equipo paga, se les cancela a ellos”.

ANULACIÓN DEL TORNEO

Ante un posible efecto de anulación del Torneo Clausura 2020, William Robledo muestra su postura en contra de ello tomando como consideración la espera para cerrar con el fútbol el campeonato.

“Mi postura es esperar, pero serán ellos quienes tomen las decisiones porque tienen el mando”, cerró.

Ver: Secretario de la Liga Nacional se refiere a la cancelación o no del Torneo Clausura 2020