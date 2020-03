Rustu Recber, exportero del FC Barcelona, ingresado al hospital por coronavirus

Otro duro golpe del coronavirus al mundo del fútbol. Y es que Rustu Recber, exportero de la selección de Turquía y del FC Barcelona, ha dado positivo de coronavirus.

Isil Recber, esposa del exfutbolista, ha dado a conocer la noticia en las redes sociales y ha pedido orar por su salud.

Rustu Recber ha tenido que ser hospitalizado, lo que confirma que su caso está algo complicado.

"Me hubiera gustado dar mejores noticias sin dejar de ser transparente sobre la verdad, pero lamento decir que mi esposo está hospitalizado con el diagnóstico de Covid-19", reza el texto escrito por la mujer de Rustu en redes sociales.

"Todo estaba bien cuando, de repente, desarrolló síntomas realmente rápidos y todavía estamos en estado de shock. Estos son tiempos críticos y difíciles", agregó.

"Mi único pedido es que las personas sean conscientes y sean respetuosas. Mi examen fue negativo, al igual que el de mis hijos. Él está en el hospital y no se nos permite verlo. Esta es la parte más difícil, no poder estar con él. Dios es grande y Rustu está encomendado a los médicos turcos. Estos días también pasarán. Por favor, no dejen de rezar por él. #YouAreStrongRR", concluyó la mujer de Recber.

SU CARRERA

Rustu Recber, nacido en Antalya (Turquía), cumplirá el próximo 30 de mayo 47 años de edad y jugó en clubes como el Fenerbahçe SK o el FC Barcelona, siendo internacional en 120 ocasiones con la Selección de Turquía, lo que le convierte en el jugador que más veces ha vestido la camiseta de la selección otomana.



Rustu Recber es considerado uno de los mejores porteros de la historia. Con Turquía y Barcelona destacó.

La Copa del Mundo de 2002 será inolvidable para él y para su país, puesto que en la cita de Korea-Japón alcanzaron las semifinales de aquel torneo, y terminaron en la tercera posición logrando vencer al combinado anfitrión, el de Corea del Sur. Rustu fue una de las grandes figuras de aquel combinado.

CORONAVIRUS Y LAS CIFRAS

Más de 100 personas han muerto a causa del nuevo coronavirus en Turquía, donde en 24 horas se registraron 1.704 nuevos casos, indicó este sábado el ministro de Salud.

Fahrettin Koca anunció los últimos balances en una imagen en Twitter, que indicaba que 16 personas murieron en las últimas 24 horas, llevando el total de fallecidos a 108.

Con los nuevos casos confirmados de COVID-19, en Turquía hay, oficialmente, 7.402 personas infectadas con el virus.

Hasta la fecha, las autoridades turcas no han detallado dónde se han detectado casos en el país.

De los infectados, 70 se han curado y 445 continúan en cuidados intensivos.

De momento, el país, de 83 millones de habitantes, realizó más de 55.000 test de diagnóstico, según los últimos datos.

El gobierno turco puso en marcha medidas para intentar frenar la propagación de la epidemia, como la cancelación de vuelos internacionales.

El ministerio de Interior indicó que después de las 03h00 GMT del domingo, los pasajeros que tuvieran planeado viajar necesitarán presentar una autorización para hacerlo.

Los residentes también necesitarán un permiso de la oficina de la gobernación en la que vivan si quieren desplazarse a otra ciudad.

El presidente de Turkish Airlines, Bilal Eksi, tuiteó que a partir de las 00H01 (21H01 GMT), la aerolínea únicamente efectuaría vuelos domésticos a 14 ciudades, incluyendo Ankara, Estambul y Esmirna (oeste).