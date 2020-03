Mike Tyson revela cómo su tigre le arrancó el brazo a una mujer: "Yo era tonto en ese entonces"

Mike Tyson contó una nueva anécdota de su vida y explicó cómo su tigre de bengala en 2019 le arrancó el brazo a una mujer dentro de su propia casa.

En una conversación vía Instagram con el rapero Fat Joe, la leyenda del boxeo fue consultada por ese momento y él reveló todo los detalles de lo sucedido.



El cantante le preguntó si era verdad que su tigre se había escapado de su jaula y había atacado a un vecino, rumor que circuló como ‘veraz’ de aquel episodio.



A lo que Tyson respondió: "No, no, no, Joe, eso no es lo que pasó. Alguien saltó por encima de la verja donde estaba el tigre y empezó a jugar con él. El tigre no conocía a la chica así que fue un accidente malo. Saltó dentro de la propiedad donde estaba el tigre, intentaron (demandarlo) hasta que descubrieron que ella saltó la cerca y se coló donde el tigre. Cuando vi lo que el tigre hizo con su mano le di 250.000 dólares, lo que fuera porque ella estaba jodida".



Y agregó: "No puedes creer lo que pueden hacer con la carne humana, no tenía ni idea", luego de explicar la situación, Mike Tyson, reflexionó sobre tener un animal de esta talla en casa.

Mike Tyson contó que dormía junto a sus tigres, que era feliz con ellos, pero que estaba comentiendo un error al domesticarlos.



"Era un tonto entonces, no hay manera de domesticar a esos felinos al cien por cien, de ninguna manera eso va a pasar. Te matan por accidente, ni siquiera quieren matarte, lo hacen por accidente. Son demasiado fuertes, especialmente cuando juegas duro con ellos, golpeándoles de vuelta y te la devuelven y estás muerto", comentó el ex campeón del mundo de los pesos pesados.

Mike Tyson contó que solía dormir con ellos, que era feliz con tenerlos en casa, pero que " estaba haciendo era una mierda equivocada" y que nunca debió domesticarlos.

¿Cómo adquirió el tigre?

Tyson reveló que tenía tres tigres en su casa y que los compró estando desde la cárcel: "Estaba en prisión hablando con un amigo al que le compré un coche. Me dijo, ‘traeré coches y los cambiaré por algunos animales’. Le pregunté, ‘¿qué tipo de animales?’. Me dijo, ‘caballos y otros. Mi padre junta tigres y leones y eso, eso sería más ‘cool’ que unos Ferrari’. Le dije, ‘sí, eso es verdad. ¿Por qué no me pides un par cuando esté fuera? Saldré en un par de meses. Así que cuando salió, volví a casa y me dio a la cría", cerró.