Gobierno de Honduras extiende toque de queda hasta el 12 de abril por el coronavirus

Honduras seguirá en toque de queda por las próximas dos semanas para evitar cualquier tipo de contagio del coronavirus y así tratar de disminuir los casos de la enfermedad, donde actualmente ya se reportan 110 positivos.



Por tal razón, el Gobierno de Honduras ha decidido alargar el toque de queda hasta el 12 de abril con algunas disposiciones especiales. La extensión entrará en vigencia a partir del lunes 30 de marzo.

De acuerdo al comunicado, la población hondureña podrá abastecerse de sus necesidades básicas como alimentos, medicinas, combustibles y realizar trámites bancarios los días lunes, miércoles y viernes, todo esto a partir de las 9:00 am hasta las 3:00 pm.





Los martes, jueves, sábados y domingos estará prohibida la circulación de carros y la salida de personas a nivel nacional. De no acatar las ordenes, la Policía tendrá la facultad de detener a los ciudadanos que incumplan con las normas establecidas.

Las disposiciones especiales



En esta extensión del nuevo toque de queda habrá algunas disposiciones especiales y los ciudadanos podrán salir dependiendo de la terminación de su número de identidad, pasaporte y/o carné de residente.



La terminación 1,2, y 3 podrá salir los días lunes en los horarios asignados (de 9:00 am a 3:00 pm). Los miércoles será para los 4,5 y 6.



Los viernes y a las horas establecidas podrán ir por alimentos, medicinas, combustibles y realizar trámites bancarios, las terminaciones 7,8,9 y 0.



*IMPORTANTE* En los supermercados, personas de la tercera edad, discapacitadas y mujeres embarazadas, serán atendidos de manera exclusiva en un horario especial de 7:00 am a 9:00 am respetando la terminación de su identidad, pasaporte y/o carné de residente.

COMUNICADO OFICIAL

1. Para lograr un mayor control preventivo de contagio de COVID-19, se determinó segmentar a la población conforme a la terminación de los dígitos de su tarjeta de identidad, pasaporte y/o carné de residentes, para que puedan abastecerse de alimentos, medicinas, combustibles y realizar sus trámites de manera ordenada durante los días, lunes miércoles y viernes, con horario de 09:00 am a 3:00 pm, vigente a partir del día lunes 30 de marzo, hasta el domingo 12 de abril de 2020, quedando de la siguiente manera:



2. Esta medida es aplicable para supermercados, gasolineras, farmacias y bancos, los cuales permanecerán abiertos únicamente durante los días programados, asimismo se informa que los salvoconductos estarán vigentes mientras dure la emergencia.



3. Los días martes, jueves, sábado y domingo, queda prohibida la circulación de vehículos, salida de personas a nivel nacional, salvo las excepciones ya establecidas en el decreto ejecutivo No. PCM-021-2020, quienes deben justificar ante la autoridad competente su movilización; portando su respectivo salvoconducto.

La Policía tendrá la facultad de detener a los ciudadanos que incumplan con las normas establecidas.



4. Solamente se permitirá a dos personas a bordo de un vehículo, solo una de ellas podrá realizar los trámites en los comercios aquí descritos; por el incumplimiento de esta medida será sujeto al decomiso del vehículo por el término que dure esta emergencia, asimismo se procederá con la detención de las personas a bordo hasta por 24 horas según lo establecido en la Ley de Convivencia y Seguridad Ciudadana.



5. En lo referente a la circulación de equipo pesado, personas con salvoconducto, productores de la cadena agroalimenticia y personal que conforman SINAGER; podrán circular por lo que dura la alerta, siempre y cuando justifiquen labores de trabajo, sometiéndose a medidas de bioseguridad de instituciones públicas o privadas y lugares que las tengan establecidas.



6. Se instruye a todas las empresas autorizadas para laborar, tomar todas las medidas de bioseguridad, como: uso de mascarilla a sus empleados, toma de temperatura, uso de gel antibacterial o alcohol y fila de hasta 2 metros por persona, de igual manera se recomienda a la población en general el uso de mascarilla cuando visita estos lugares.



7. Con relación a los vuelos internacionales programados durante la vigencia de esta medida, serán habilitados los aeropuertos de Tegucigalpa y San Pedro Sula los que deberán operar sujetos a restricciones, asimismo las aduanas aéreas, marítimas y terrestres seguirán laborando normalmente para las importaciones y exportaciones.

La Policía Nacional de Honduras reitera que las medidas aquí descritas tienen como fin único, la preservación de la vida, así como la intensificación de acciones para que la población acate las recomendaciones giradas por la autoridad en prevención del COVID-19.