Shevchenko revela el espantoso recuerdo por el coronavirus: ''Viví algo muy similar...''

La pandemia del coronavirus sigue cobrando víctimas en distintas partes del mundo y esto ha provocado un escalofriante recuerdo para el exjugador del Milan, el ucraniano Andriy Shevchenko.

La cuarentena que está viviendo el ahora seleccionador de su país lo llevó a rememorar otros duros momentos de su vida, según reveló a Sky Sports.

''Viví algo muy similar a los nueve años, cuando Chernobyl explotó'', aseguró el exdelantero, que nació Dvirkivshchyna, una ciudad ubicada a unos 200 kilómetros de la central nuclear que explotó en 1986.

El ucraniano era apenas un niño y vivió muy de cerca las consecuencias de aquella tragedia. ''Me acuerdo que mi padre un día llegó a casa con un aparato que mide la radiación. Yo jugaba al fútbol en mi barrio y el balón terminó en una casa que estaba muy alta. Como yo era alto, logré trepar a la casa y me encontré con varios balones. Mis amigos como eran más bajos no lograron treparse y yo me traje los balones a casa. Cuando hicimos la medición de la radiación de los balones nos dimos cuenta que estaba muy alta'', dijo.

A la hora de comparar la explosión de Chernobyl con el COVID-19, Shevchenko indicó que ''fue un momento difícil, pero la solución ahora es confiar en las decisiones de los gobiernos''.

Reconocimiento para los héroes

Asimismo, 'Sheva' reconoció el trabajo que están haciendo para combatir la enfermedad y advirtió. ''Los verdaderos héroes de nuestros días son los integrantes de los servicios de salud y sanitarios de todo el mundo. Debemos entender que todos podemos contraer este virus y ser un peligro para el resto''.

El entrenador vive en Londres y desde hace diez días se encuentra aislado junto a su familia. Basándose en su experiencia ante estas situaciones, decidió enviar un mensaje alentador.

''Todos estamos pasando por un momento difícil y esperamos que las cosas mejoren'', cerró.