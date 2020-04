Di María y su confesión sobre la carta del Real Madrid en 2014: "No quise mirarla y la rompí"

Ángel Di María se refirió a aquel episodio duro que vivió en el Mundial de Brasil 2014 con la selección de Argentina y previo a enfrentar a Alemania en la final.

Ese día el Real Madrid le sugería que no jugará el partido para evitar que se agravara de un desgarro que sufría, además, el club blanco lo quería vender.



"Los tres que sabemos la verdad somos el doctor Daniel Martínez, Alejandro Sabella y yo. Yo venía con el desgarro desde el partido con Bélgica, estaba con lo justo, a un 90%. La pierna no estaba bien del todo pero quería jugar, no me importaba nada si no volvía a jugar al fútbol", comenzó recordando en una entrevista con el programa 'Podemos Hablar' de la señal 'Telefe'.





Y agregó: "Era una de las cosas que me habían dicho que podía pasar pero para mí era la final del mundo, era mí final".



Además Di María dio a conocer que el sabía que Real Madrid lo quería vender a pesar de haber sido la figura contra el Atlético en la final de la Champions League que le dio la décima al conjunto merengue.





"Yo sabía que me querían vender. Y entonces llegó la carta, Daniel me la dio y me dijo que era del Real Madrid, pero no quise ni siquiera mirarla y la rompí", afirmó.



"Fui a hablar con Alejandro y le dije llorando que no estaba al 100%. Yo sabía que él me amaba y quería que yo jugara, pero buscaba lo mejor para el equipo. Me iba a infiltrar pero lo quería intentar y después en la reunión decidió finalmente poner a Enzo Pérez en mi lugar".

Cuarentena en París

El jugador argentino del PSG dijo sentirse preocupado por el Covid-19, enfermedad que acosa al mundo: ""Es algo loco lo que estamos viviendo, no lo estamos pasando muy bien. Estamos aislados hace 14 días, desde que el presidente de Francia hizo la cuarentena. Nosotros dos días más por pedido del club. Salimos una sola vez al supermercado. Tratando de no hacer muchas cosas, en casa. Por nuestras hijas para que no nos contagiemos".

Así se despidió Di María del Real Madrid

Estimado Madridismo,



Mi ciclo en el Real Madrid ha llegado a su fin. Es imposible plasmar todo lo vivido en unas líneas, pero valga esta carta para comunicar lo que siento en el momento de la despedida. En estos cuatro años que tuve el honor de vestir esta camiseta no siento más que orgullo por todo lo que pasé y conseguí junto a mis compañeros.



Lamentablemente hoy me toca irme, pero quiero dejar claro que ese nunca fue mi deseo. Como cualquier persona que trabaja, siempre he querido progresar. Después de ganar la Décima me fui al Mundial con la esperanza de recibir un gesto de la Directiva, algo que nunca llegó. Se hablaron muchas cosas y muchas mentiras. Siempre quisieron atribuirme la iniciativa de salir del club, pero no fue así. Lamentablemente no soy del gusto futbolístico de alguna persona. Yo lo único que pedí es algo que fuera justo. Hay muchas cosas que yo valoro y muchas de ellas nada tienen que ver con mi salario. Espero encontrarlas en el Manchester United, uno de los clubes más grandes del mundo con el que ojalá pueda hacer historia.



He tenido la suerte de compartir vestuario con jugadores fantásticos, que han sido incluso mejores compañeros. Creo que esa fue la clave para conseguir la Décima. Quiero pedir disculpas por las veces que me equivoqué, dentro o fuera de la cancha. Nunca fue mi intención perjudicar a nadie. Sudé esta camiseta cada partido como si fuera el último. Había veces que las cosas me salían y otras que no, pero lo que sí puedo asegurar es que siempre lo di todo.



Quiero agradecer a España por todo lo que me dio y en especial por permitir que mi hija nazca en esta tierra. Y de manera muy particular a la gente del hospital Montepríncipe, a los que siempre voy a llevar en mi corazón. Mi mujer, mi hija y yo estaremos eternamente agradecidos. También a mis compañeros, que me dieron su apoyo siempre, en las buenas y en las malas, a los distintos cuerpos técnicos con los que me tocó trabajar y también a todas las personas que trabajan día a día en el club, con las que guardo una gran relación.



Deseo que el Real Madrid tenga una gran temporada y consiga los logros que este club siempre busca. Me llevo para siempre en mi memoria ese momento en la Supercopa en el que salté al Bernabéu y recibí de la afición un cariño tan inmenso. Muchísimas gracias. Todavía tengo la piel erizada. No se me ocurre mejor despedida para el que lamentablemente fue mi último partido.



¡Hala Madrid! ¡Y hasta siempre!



Angel Di María