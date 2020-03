Juan Carlos Suazo recomienda analizar la ampliación a 12 clubes en Liga Nacional

El gobierno de Honduras amplió el toque de queda por la pandemia de coronavirus Covid-10 hasta el 12 de abril y Liga Nacional propone reanudar la actividad a mediados de mayo.

Juan Carlos Suazo, presidente financiero del Motagua, cree que la situación podría alargarse y recomienda esperar para tomar una decisión con respecto al Clausura 2020.

"El gobierno dio hasta el 12 de abril, yo siendo realista, creo que esto se va a extender un poco más. Tenemos que esperar a ver, porque en algún momento se tomará una decisión. En pláticas con Concacaf, ellos son bastante precavidos y prevén reanudar a medidados de mayo, pero hay que ser precavidos y esperar lo que disponga el gobierno", contó en entrevista al programa SB Deportes.

A Suazo se le consultó si Motagua está en disposición de pagar el sueldo a los jugadores mientras el parón.

"La junta directiva del Motagua es responsable con los compromisos adquiridos. Hay que esperar las resoluciones de FIFA y Concacaf para tomar una decisión de este tipo. Hoy Motagua está comprometido a cumplir con el mes de salario a los jugadores que es marzo. Habrá que ver las situaciones que se vienen, pero estamos en disposición de cubrir cualquier situación, somos directivos responsables y esperemos lo que define FIFA con respecto a esto", agregó.

Recomienda analizar la posibilidad de ampliar a 12 clubes en Honduras

La Liga ha propuesto volver a la actividad el 16 de mayo, pero si la situación se alarga, deberán tomar una decisión. Entre las opciones se encuentra la de dar por finalizado el torneo y declarar campeón al Motagua (líder del Clausura 2020) y descendido al Honduras Progreso (último de la tabla general).

Juan Carlos Suazo brinda su postura sobre ello y recomienda a las autoridades retomar la idea de la ampliación a 12 clubes en Liga.

"He leído los estatutos; a lo que manda es una Asamblea extraordinaria para tomar la decisión. Las bases y reglamentos no prevén este tipo de cosas. Todo deberá pasar por una reunión de las bases de la Liga y en este caso, espero que por primera vez se puedan reunir los 10 presidentes, cosa que no pasa hace mucho tiempo, para tomar una decisión. Luego, recuerdo que había un tema con la Federación y FIFA para ampliar a 12 clubes y se podría analizar ese tema. Que no haya descenso, que asciendan dos equipos de Liga de Ascenso y se determina el tema de quién debe ganar. Porque al pasar esto, se debe definir campeones, subcampeones y participantes en Concacaf League".

¿Merece ser campeón? Le consultaron. "Es bastante subjetiva que yo la conteste. Mientras no se tomen las decisiones, esperar lo que decida el gobierno con el toque de queda para tomar una decisión. Si hoy me lo preguntan, a mí me gustaría, pero lo correcto es esperar", cerró.