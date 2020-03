COVID-19: La OMS confirma que el virus es pesado y no se puede transmitir por el aire

Ante las dudas que existen por el temor de contraer la pandemia del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este lunes que el virus no se transmite por el aire, sino por gotitas de saliva que procedan de tos, estornudos o de la simple respiración cercana de otra persona.

Dicha entidad asegura que el coronavirus no queda flotando en el aire ''ni es posible que se transmita a través de él'' si salimos a la calle o caminamos por algún lugar donde pasó antes una persona contagiada.

La OMS reiteró que si la persona no está infectada no es necesario que ande por las calles utilizando mascarillas, ya que solo es indispensable para los pacientes con la enfermedad.

Asimismo señaló que sí existe el riesgo de contaer COVID-19 si no se respetan las medidas de prevención, como la de estar con una persona a un metro de distancia. ''El virus es pesado y no se dispersa a distancias mayores a un metro. Cae antes al suelo por su propia gravedad''.

La OMS agregó que otra vía de contagio es tocar una superficie sobre la que haya tosido o estornudado un portador de coronavirus, motivo por el cual insiste en lavar sus manos constantemente con agua y jabón de 20 a 30 segundos.

''La transmisión por gotitas se produce cuando una persona que se encuentra en estrecho contacto (menos de un metro) de otra que tiene síntomas respiratorios (como tos o estornudos) y entra así en riesgo de poner sus propias mucosas (boca y nariz) o sus ojos expuestos a sus gotitas respiratorias potencialmente infecciosas'', agrega en un informe la OMS. ''Así, el contagio puede producirse por contacto directo con una persona infectada o por contacto con una superficie o un objeto que ésta haya utilizado''.

La OMS corrigiendo a los expertos

La organización corrige el estudio de los científicos de los Institutos Nacionales de Salud y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y la Universidad de Princeton publicado en The New England Journal of Medicine.

Los expertos de dichas instalaciones habían comentado que el COVID-19 podía estar en el aire hasta tres horas y media. Además que era capaz de mantenerse en superficies como el plástico o el acero inoxidable hasta tres días y en el cartón hasta 24 horas, pero la OMS indicó que no es probable que haya partículas virales flotando en el aire.