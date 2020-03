Amado Guevara recuerda su paso por Olimpia y si aún espera despedida de Motagua

Amado Guevara es uno de los mayores ídolos que tiene Motagua. “El Lobo” de momento se encuentra residiendo en Estados Unidos con su familia y está inactivo como director técnico tras su paso hace varios meses en la Selección de Puerto Rico.

El exasistente técnico de la Selección Mayor en la era de Jorge Luis Pinto, recordó algunas cosas como su lapso en Olimpia, por qué utilizó la camisola número 20 y si aún espera una despedida en Motagua.

VER: MAYNOR FIGUEROA Y SUS BONITAS PALABRAS SOBRE AMADO GUEVARA

“Yo utilizaba el número 4 en las juveniles. Cuando yo llegó a la selección mayor el 4 lo usaba Juan Castro, un histórico en ese momento. Yo llego con 20 años y el 20 era un número que nadie lo tenía, sabía que nadie me lo iba a quitar y pues así fue”, inició contando en un Instagram Live con el periodista Eduardo Solano.

En torno a ese paso en 1993 con Olimpia, Guevara dijo que nunca sintió un sentimiento por los merengues y explicó cómo fue que llegó al León.

“A mí quien me invita es el profesor Juan Carlos Espinoza, yo vivía en Tiloarque donde era la sede de Olimpia. Nosotros teníamos un equipo en la colonia que se llamaba Club Atlético Tiloarque, ellos (Juan Carlos Espinoza y gente de Olimpia) siempre iban a ver los partidos de nosotros y así me invitan a entrenar en Olimpia. Luego yo me quedo y salí de suplente en un torneo de Copa, no me dieron ni un minuto pero sinceramente era más por compromiso, no es que había un sentimiento. Siempre fui Motagua desde que nací y hasta que muera voy a seguir siendo Motagua”.

¿Te gustaría llegar a entrenar a Motagua? Se le consultó, a lo que Amado respondió: “Claro, primero Dios y que sea en el tiempo de Él, ojalá que los diretivos quieran que pueda dirigir al equipo”.

MIRA: EL PRIMER SALARIO DE AMADO GUEVARA CON MOTAGUA

Para concluir, el exjugador se refirió a si aún espera esa despedida de Motagua, algo que ha quedado pendiente en el conjunto azul. “Todavía la estamos esperando ja, ja. Que sea algo de Dios. Cada etapa en Motagua la disfruté, cada momento lo disfruté y el cariño de la gente de Motagua para mí es eterno”.