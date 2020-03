Raúl Jiménez sobre su estilo de juego: "Tengo similitudes con Firmino y Agüero"

El delantero mexicano Raúl Jiménez se ha convertido en el referente en ataque del Wolverhampton de Inglaterra y en entrevista para el portal del club reconoció que Virgil van Dijk, del Liverpool, es el mejor defensa al que se ha enfrentado.

"Van Dijk. En la última temporada nuestros duelos fueron increíbles, tuve problemas con él en ambos partidos. Es un gran jugador que solo va a mejorar", reconoció Raúl.

El azteca indicó que aunque posee virtudes diferentes al resto de los delanteros de la Premier League, su juego se podría asimilar al de Firmino y Sergio "Kun" Agüero, a los que trata de imitar.

"Creo que tengo características diferentes de algunos jugadores, pero tal vez tengo algunas similitudes con Firmino y Agüero. Son muy buenos jugadores y los sigo y trato de ser similar", expresó.







Por otro lado, Jiménez se declaró seguidor de la popular caricatura "Dragon Ball" y amante de los postres, aunque señaló que como atleta de alto rendimiento es raro que los coma por su dieta muy estricta.

"Es un anime (Dragon Ball) que he visto desde que tenía siete años, y nunca me he perdido un episodio. Incluso ahora, todavía veo las nuevas películas y los nuevos episodios cuando están en la televisión".

Y concluyó: "Me encantan los postres, sé que a muchas personas les gustan, pero como futbolistas no son demasiado comunes y realmente no es algo que debamos tener porque nuestra dieta se trata de estar saludables. Me gustan mucho: pastel de queso, helado; Los postres son la mejor comida en los restaurantes".