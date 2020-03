Emilio Izaguirre recuerda el caño que le hizo a Neymar y su duelo ante Lionel Messi

Emilio Izaguirre charló con Diez durante una hora en una transmisión de Instagram Live. El jugador de Motagua habló sobre diversos tópicos; recuerdos con Eddy Vásquez, el caño a Neymar y a Cristian Maidana, sobre el Torneo Clausura, qué hará luego del fútbol y otros temas.

Para iniciar, Izaguirre rememoró cuando fue compañero de Eddy Vásquez, jugador que falleció el 12 de mayo de 2007 en Tegucigalpa en un accidente y del cual Emilio aprendió mucho.

“Éramos vecinos, siempre viajábamos juntos y teníamos esa buena amistad. Comíamos baleadas, nos llevábamos con Claros, Muma y otros. Él le hacía el trabajo fácil a uno, nos hacía el trabajo a nosotros, se echaba el equipo en el lomo y nos cubría en los puestos. Igual Iván tenía eso”, inició contando.

Emilio Izaguirre en su juventud fue parte de Olimpia, es por eso que él nunca descarta nada en cuanto a su futuro dentro del fútbol. “Jugué cuatro años de joven en Olimpia, qué pasa si Diego o los directivos no me quieren. Yo lo que quiero es seguir jugando, sufro porque no estamos entrenando y bueno hay que acatar las órdenes de las autoridades de salud, uno nunca sabe qué pasará el futuro”.

Otra cosa que los seguidores en redes le preguntaron a Emilio fue el caño que le hizo a Cristian Maidana, a lo que él restó importancia y también recordó una “cocina” a Neymar:

“Lo han hecho viral. Son cosas que le salen a uno y para mí eso no es importante, me recuerdo que en un partido de Champions íbamos perdiendo contra el Barcelona y viene Neymar y se la paso por cocina, después no lo quería ir a marcar ja, ja y toda la gente emocionada. Ahora a Maidana no lo iré a marcar porque se las va a querer desquitar ja, ja... Es un buen jugador él”.

En torno a la Liga Nacional, el número 3 de Motagua dejó en claro que no le gustaría que declararan campeón a los azules y lo mejor es continuar el campeonato.

“Qué van a decir luego si Motagua es campeón, que la Copa 18 aquí entonces no, hay que jugar cuando se pueda. Primeramente Dios que así sea y quedemos campeonísimo, ojalá en el nombre de Jesús se termine esto”.

Sobre Diego Vázquez declaró: “El trabajo de él de habla por sí solo, está en primer lugar, ha estado siempre en los primeros lugares. Dios le ha dado bendiciones a él”.

EXPERIENCIA DE MARCAR A LIONEL MESSI: “Por ejemplo Walter Martínez me molesta y me dice que en las fotos solo estoy marcando yo y a mí no me marcan ja, ja. Yo recuerdo un partido donde yo le estaba dando la derecha e hizo un pase a Luis Suárez que cabeceó y gracias a Dios no fue gol, yo lo estaba marcando y ha sido una bendición. Nadie ha podido parar a ese jugador, pero fue lindo marcarlo”.

SI RECOMENDÓ JUGADORES AL CELTIC: “Claro, a muchos. El problema es que en Escocia solo contratan jugadores que deben cumplir requisitos y uno de ellos es que jueguen varios partidos con selección, también que las selecciones estén en el ranking 50 hacia abajo. Del ranking 50 hacia arriba no contratan”.

QUÉ HARÁ LUEGO DEL RETIRO: “Ya estamos para empezar la licencia como técnico pero también quiero estudiar en la universidad de Johan Cruyff en la dirección deportiva, Cristian Gamboa un buen amigo que ya se graduó ahí, son nueve meses en línea y espero hacer lo mismo para estar como director deportivo y ayudar a los equipos o a la selección. Llevar jóvenes y trabajar donde me den la oportunidad, tengo ese deseo de sacar ese título”.