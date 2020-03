Rustu Reçber, exportero del Barcelona, en estado crítico por coronavirus

Llegan las malas noticias desde Turquía y es que se confirma que Rustu Reçber ha empeorado de salud luego de haber sido ingresado al hospital por coronavirus.

Medios turcos confirman que el exportero del Barcelona se encuentra en estado crítico.

Según el diario, Miliiiyet, Rustu Reçber fue contagiado por su mujer, Isil, quien anunció a través de Instagram la enfermedad.

Rustu Reçber y su enfermedad se habría agravado en las últimas horas y la preocupación es al máximo.

Hay que mencionar que la esposa del exfutbolista turco hizo un viaje a Estados Unidos y fue ahí que se contagió de coronavirus, según el diario, Miliiiyet.

Las críticas llegaron a ella debido a que no respetó la cuarentena de 14 días y estuvo trabajando en el salón de belleza, donde lo hace desde hace varios meses.

”No me importan este linchamiento mientras Rustu se recupere”, dijo en redes sociales Isil, la mujer del exportero del Barcelona.

“Mi único pedido es que las personas sean conscientes y sean respetuosas. Mi examen fue negativo, al igual que el de mis hijos. Él está en el hospital y no se nos permite verlo. Esta es la parte más difícil, no poder estar con él. Dios es grande y Rüstu está encomendado a los médicos turcos. Estos días también pasarán. Por favor, no dejen de rezar por él. #YouAreStrongRR“, expresó.

SU CARRERA

El antiguo internacional turco, de 46 años, tuvo un breve paso por el Barcelona tras haber brillado en el Mundial de Corea y Japón 2002 en el que su selección logró un histórico tercer puesto.



Rustu Reçber, exportero del Barcelona, dio positivo de coronavirus.

En su país jugó en los gigantes Fenerbahce y Besiktas. Se retiró del fútbol en 2012.

LAS CIFRAS TURCAS

Turquía anunció hoy 37 muertes más debidas a la COVID-19 y que el número total de contagios en el país subió a 10.827.

Un total de 168 personas han fallecido por el nuevo coronavirus, tuiteó el ministro de Salud de Turquía, Fahrettin Koca.

Turquía realizó 11.535 pruebas del virus en las últimas 24 horas, con lo que el total de pruebas aumentó a 76.981, indicó el ministro.