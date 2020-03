Periodista Alex Blanco dio positivo por coronavirus: ''No es un juego, no se lo deseo a nadie''

El periodista mexicano Alex Blanco confirmó este martes que dio positivo por coronavirus y envió un mensaje para concientizar de que la epidemia ''no es un juego''.

Blanco, que labora para la prestigiosa cadena Fox Sports, comenzó diciendo que su ausencia en redes sociales se debe a que fue infectado por el brote del COVID-19 y se encuentra aislado.

''Hoy, de manera responsable, con un poco de frustración, en aislamiento e incluso por momentos de dolor y desesperación quiero informar que acabo de ser diagnosticado como positivo'', dijo el comunicador azteca.

El reportero pidió a sus miles de seguidores que hicieran caso a las medidas de prevensión, asegurando que esta enfermedad no se la desea a nadie.

''Aún estamos a tiempo, pero debemos tomarlo con la seriedad que se merece. Les pido por favor que no salgan, que se cuiden y que tomen sus previsiones. Esto no es un juego, lamentablemente lo estoy viviendo y es algo que no le deseo a nadie'', añadió.

Coronavirus en México

El Gobierno Andrés López Obrador elevó el tono el fin de semana, exigiendo a la población que se quede en casa salvo que no haya otra opción que salir.

Este lunes, las autoridades han ampliado la suspensión de actividades no esenciales hasta el 30 de abril, incluyendo al sector privado.

La pandemia del coronavirus se disparó en México y ya reportan 28 muertos y más de mil casos confirmados.