Director médico predice hasta cuándo podría durar la cuarentena por coronavirus

La delicada situación que ha provocado la pandemia del coronavirus hizo que varios países del mundo se declararan en cuarentena, ya que esa sería la forma más efectiva de frenar la propagación.

Sin embargo, el director médico de la compañía farmacéutica NovaMedika, Zajar Leikin, vaticinó en una entrevista para RT que el confinamiento podría durar un año o incluso más.

Según afirma el experto, es muy importante cumplir el aislamiento dentro de los hogares hasta que ''se pueda desarrollar una vacuna'' contra el COVID-19. ''Este proceso podría durar hasta 12 y 18 meses'', explicó.

Asimismo señala que con la cuarentena lo que se busca es que los hospitales no estén ''inundados de pacientes contagiados''. Aunque asegura que de no seguir las medidas casi toda la humanidad ''se contagiará tarde o temprano''.

Por último, Leikin indicó que hasta que no existan tratamientos aprobados que ayuden a no contagiarse del virus las personas deben respetar el aislamiento.

''Tenemos que centrarnos en la prevención y no en el tratamiento. Lavarse las manos, no contactar con otros, mantener una distancia de dos metros, no visitar lugares muy concurridos, así como consultar a un médico ante los primeros signos de una infección respiratoria'', son las medidas que deben ser prioritarias, afirmó el médico.

Caos en Estados Unidos

El número de personas muertas en Estados Unidos superó este martes las reportadas oficialmente por China, origen de la pandemia en diciembre, según el último recuento de la Universidad Johns Hopkins.

En Estados Unidos se han registrado hasta el momento 3.415 muertes mientras que en China, 3.309. La universidad informó también que en tierras norteamericanas hay 175.067 casos confirmados de coronavirus, la mayor cifra para un país en todo el mundo.

El estado de Nueva York es el epicentro de la epidemia en Estados Unidos, con cerca de 76.000 casos y 1.550 muertos.