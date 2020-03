Orinson Amaya ante crisis por Covid-19: "Marathón un mes más no podría sobrevivir"

En Marathón no están a la labor de esperar mucho más tiempo para que la Liga Nacional decida qué hará con el torneo Clausura 2020, por lo que Orinson Amaya, presidente del Monstruo, manda un mensaje contundente al respecto.

La crisis sanitaria que ha desatado el coronavirus Covid-19 en el mundo entero, y en este caso en Honduras, ha hecho saltar las alarmas en la mayoría de los afiliados de la profesional, siendo Amaya el último en referirse en torno a ello.

Tomar una decisión en la brevedad de lo posible o "que solo se juegue la Pentagonal y de ahí sacar al campeón", son las opciones que baraja el dirigente sampedrano.

"Es difícil, honestamente en estos momentos, cómo estamos, adeudando el mes de marzo... Estar parado sin recibir ningún ingreso por taquilla, sumándole el pago de los patrocinios que sabemos la situación que están pasando, se nos complica bastante", expresó el mandamás del Verde en entrevista con Todo Deportes.

Para el máximo jerarca de los esmeraldas "también hay que pensar en el futbolista, la parte humana que tiene que llevar sustento a su casa; hay que analizar bien esta semana qué se va a hacer, si suspende, cancela o se vuelve a activar el torneo...".

Y prosiguió, a manera de conclusión, que "en el caso de Marathón, yo creo que un mes más no podría sobrevivir, ¿por qué? porque no tenemos los ingresos que generalmente tenemos por taquillas", lanzó con preocupación.

Y reiteró, ya enfocado en una solución para agilizar el campeonato liguero, que "la parte del Pentagonal es más viable porque están los cinco equipos prácticamente clasificados... Ahora el tema es el descenso, que hay dos o tres equipos involucrados, habría que buscarse la forma en cómo se ejecuta".

De igual manera tiene alguna propuesta para dirimir quién se va a la Liga de Ascenso: "Hacer un triangular y sacar el descendido, es la idea que se me viene para darle actividad al fútbol", apuntó entre sus opciones.

Marathón es actualmente sublíder del torneo Clausura 2020 con 24 unidades, tres menos que el mandamás después de 13 jornadas, Motagua (27).

ORINSON AMAYA NO APRUEBA LA LIGA DE 12... POR AHORA

"No he estado en ninguna reunión de la Liga, simplemente me lo notificó Rolando Peña la propuesta que tenía la Liga Nacional... Yo creo que ahorita no estamos para un onceavo o doceavo equipo, creo que lo más importante en este momento es solucionar lo que tenemos en este torneo", advirtió Orinson Amaya.

Sin quitar el dedo del renglón, aceptó que "la propuesta que hace la Liga de reactivar el torneo a mediados de mayo sería la opción más viable o irnos directo al Pentagonal", eso sí, si el coronavirus Covid-19 cesa su paso implacable por el país.

Después de 13 jornadas, pues la 14 no se disputó los pasados 21 y 22 de marzo por temas sanitarios y de seguridad, Marathón es escolta del líder Motagua (27) con 24 unidades y a falta de cinco fechas para el final de las vueltas regulares del Clausura 2020.

PLAN DE SUBSIDIOS, SALARIOS ATRASADOS

"Sería importante que tomara la mejor decisión la Liga, viendo de qué forma puede subsidiar a los clubes, o por medio de la Federación que se pudiera dar un apoyo económico", nombró entre otras alternativas de alivio financiero que podrían recibir los equipos que las requieran.

Adelanta que "esta situación de alguna forma va a golpear a todas las empresas y obviamente el fútbol no es la excepción. Habría que buscar algún mecanismo de cómo la Liga, a través de la Federación, pudiera hacer un subsidio o préstamo para sacar esto adelante".

Y ya valora hipotéticos escenarios respecto a su plantilla en caso de volver a los trabajos el primero de mayo como sugirió la Liga: "Pongámosle que regresemos el primero a los entrenamientos, pero tiene que ser con el dinero para pagar lo pendiente y si no lo tenemos va a ser un problema más grave".

Orinson dijo que con sus futbolistas, en materia de salarios, "tenemos pendiente marzo y algunos días de pretemporada; con algunos jugadores hemos estado en conversación sobre la preocupación que tenemos...".

Cerrando la charla añadió que, "cuando pasó esto, acabábamos de pagarles el mes de febrero y por ahí tenían algo de dinero, pero ahora la preocupación es que está terminando marzo y no tenemos ingresos para cumplirles".