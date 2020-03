Luis Garrido: "Cuando me lesioné, en Olimpia me echaron, ellos me corrieron"

Luis Garrido (29 años) ha removido el pasado a petición de la gente mediante un Instagram Live y habló sobre su pelea con el Olimpia, club que le privó de jugar con Motagua, club que le abrió las puertas cuando recién se recuperaba de su terrible lesión sufrida con la Selección de Honduras.

Consultado sobre ese pleito que mantuvo con la dirigencia del Olimpia. "¿Qué les digo? Olimpia fue difícil momento. Cuando me lesioné, me echaron, ellos me corrieron", comenzó diciendo.

"No creyeron en mi recuperación, dijeron que mi contrato había terminado y en realidad tenía año y medio de contrato, pero cuando vieron que me fui para Motagua y jugué contra River Plate ya recuperado en Orlando, ellos van al TNAF y dijeron que 'fue un error nuestro y pide que lo cumpla' y que si peleaba más tiempo me quedaría sin jugar y eso no me convenía porque venía de recuperarme, pero Olimpia me hizo una mala pasada, eso no se le hace nadie y no se lo deseo nadie", seguía explicando el actual jugador del Córdoba de España.

Luis Garrido, una vez recuperado de su lesión, se entrenó en Motagua con permiso de Diego Vázquez, que lo visualizó como jugador del plantel, pero no pudo hacerlo pues tenía ligamen con los merengues.

"No hablo mal, fue lo que pasó, es parte de mi pasado, cuando salí de Olimpia me tildaron de traicionero, pero muchos no saben, yo esperé hasta último momento (que le renovaran contrato), nadie se acercó, siempre traté de dar lo mejor, al final es como dicen, te pegan una patada en el culo y andate, pero no hablo mal, fue lo que a mí me pasó, por la verdad murió Jesucristo, fue lo que pasó con Olimpia, es un gran equipo, pero cuento lo que pasó, no voy a mentir".

Al seleccionado nacional hondureño le quedó también para hablar del polémico dirigente del Olimpia. "Osman (Madrid) salio diciendo muchas cosas, que estaban esperando hasta último momento, no fue así, si te quieren, te quieren, pero son decisiones y el equipo pensó que 'ya no más Garrido'".

También reveló uno de sus deseos. "Sería lindo poder jugar en México", y aseguró que "Mi mamá me llama todos los días para preguntarme si estoy bien".

Más del Live de Luis Garrido:

"Con Bryan Moya me llevo muy bien... de llevarme, llevarme, con pocos, y amigos, los cuento con esta mano y me sobran los dedos de la otra".



"No sé si voy a volver a jugar en Olimpia, no lo sé, quien me abra las puertas, uno como jugador depende de su rendimiento, porque equipos como Olimpia, Motagua y Real España se fijan en eso".