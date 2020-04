Coronavirus: Muere doctora en Honduras, infectada de COVID-19 y es la víctima 10

Denise Murillo, doctora hondureña, ha muerto este martes por culpa del coronavirus en el hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula.

La doctora Murillo es la primer médico que fallece a causa del nuevo coronavirus en este país centroamericano, y la cifra de muertos por el COVID-19 asciende a 10 y los casos son 172 positivos.



Justo el pasado 19 de marzo, la doctora Denise Murillo escribió un mensaje en Facebook para que las personas se mantuvieran en sus casas y evitaran contagiarse con el coronavirus.



"Quédese en casa. Si tiene poca comida, tome agua. Es preferible aguantar un poquito de hambre y así nos conectamos con Jesús en los 40 días en el desierto. Sí, estamos en cuaresma. Él aguantó hambre, frío, y calor. Sed de amor nuestro. Así que vamos, no se desanime. Hacer esas grandes filas te expone", publicó la médico.

Denise Murillo, la primera doctora de Honduras muerta por coronavirus.

Dos doctores más, infectados de coronavirus

La doctora Suyapa Figueroa explicó a Radio América lo que sufrió la doctora Denise Roxana Murillo Martínez. "Desarrolló un cuadro respiratorio, fiebre y tos. Comenzó a tener dificultad respiratoria, ayer llegó en mal estado al Hospital Leonardo Martínez, todavía no estaba habilitado la sala de cuidados intensivos, no fue posible trasladarla al Seguro Social porque no estaba asegurada, todo eso es lamentable".

La colega de la ahora extinta, confirmó que dos doctores más están hospitalizados contagiados por coronavirus.

"Dos médicos más están hospitalizados, han tenido una evolución moderada, siguen hospitalizados y esperemos en Dios que mejoren y luego estén en casa", dijo.