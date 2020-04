Mario Martínez y Reinieri Mayorquín hablan del "contrato eterno" que firmaron con Dios

Recordando tropiezos y, claro que sí, los momentos de angustia que vive el mundo con el coronavirus Covid-19, Mario Martínez y Reinieri Mayorquín compartieron con sus seguidores en Instagram para manifestarse respecto al cambio que ha llevado Dios a sus vidas.

En el caso de Mayorquín lo hizo recordando una anécdota con Motagua, su equipo, tras fallar en la tanda de penales de la final del torneo Clausura 2018 frente a Marathón: "Al siguiente día, eso fue un sábado, fui a la iglesia, adoré y sentí ese brazo de Dios que me decía 'estás conmigo, no pasa nada, esto sigue'...".

El aguerrido volante de contención prosiguió su relato con 'Súper Mario' como interlocutor: "Después de esa final salimos bicampeones, así que cuando Dios está con uno no importa. cuando está de nuestro lado vamos a experimentar eso de que tal vez no nos está yendo bien, pero tenemos paz", expresó orgulloso.

Mario asintió y replicó lo dicho por su compañero de profesión y hermano de fe: "Ahora no es que me dé igual, sino que hay que tomarlo con alma, ser agradecido con Dios porque esto es así...No es fácil, pues perder una final e ir el domingo como que nada hará a la gente pensar que te vale, pero es que hay que seguir".

Mario Martínez, transformado por Dios y con el sueño de volver a la Selección de Honduras.

El mediocampista de Marathón, de paso, recordó que "el fútbol y los campeonatos pasan, pero la palabra de Dios está ahí; como decía Marcelo Ferreira (ex Olimpia, Marathón y Motagua): 'He firmado muchos contratos en el fútbol, pero el mejor contrato que he firmado en mi vida es aceptar a Cristo".

El futbolista motagüense concordó con su ex compañero en la Sub-20 de Honduras que participó en el Mundial de Egipto 2009 diciendo que "con Cristo firmás un contrato eterno, que te va a llenar de paz y de amor, una identidad".

Dejó en claro, y como reflexión personal, que "como futbolistas vivimos en falsas identidades, yo pasé por eso, que cuando no andás un par de tenis no te sentís bien, o una marca de celular y carro".

Más cerca de Dios. Reinieiri Mayorquín y Mario Martínez intentan predicar con el ejemplo a día de hoy. El motagüense tiene más tiempo que el verdolaga yendo a la iglesia.

LA IGLESIA Y LA FE EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS

"Este virus no está haciendo excepción de personas", lanzó en medio de la charla interactiva Reinieri Mayorquín, a lo que Mario Martínez instó a las personas a que "es de cuidarse, de conciencia, quedarse en casa...".

A su vez confesó que "ni por ver noticias me da, pues es triste lo que está pasando, pero hay que confiar primero en Dios" porque la situación tendrá que pasar en algún momento y toca resistir.

Amigos y rivales. Mario Martínez y Reinieri Mayorquín, hermanos de la fe de Cristo a día de hoy, midiéndose en un derbi sampedrano. Años después, el primero juega con el Monstruo y el segundo en Motagua.

Mayorquín fue más allá y se tomó el tiempo de "invitar a la gente, es un buen tiempo para que puedan ver que Cristo lo que quiere es darnos una salvación", ya que estos "son principios de dolores y vienen tiempos más difíciles", como reza la Palabra.

Mayorquín, dos veces campeón con Marathón y cuatro con Motagua, reconoce los momentos de dificultad en el país y extiende un clamor para que las personas se unan en oración.

Misma situación pide Martínez, quien a nivel nacional ha sido cuatro veces monarca con Real España. A día de hoy milita con Marathón (24), club que está a tres unidades del Motagua (27) de su buen amigo y a falta de cinco fechas para que concluyan las vueltas del Clausura 2020.

Cabe recordar que después de la justa juvenil egipcia, ambos futbolistas emprendieron vuelo a Noruega para probar suerte en el fútbol de aquella nación; Mario con Valerenga y Reinieri con Aalesunds.