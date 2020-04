El calvario que vive Rustu Recber por el coronavirus: "La piel se volvió gris"

El exjugador turco, Rustu Recber, sigue en su dura batalla contra el coronavirus y su pareja Isil dio a conocer detalles sobre la salud del portero.

Rustu es muy recordado por su paso como guardameta del FC Barcelona y hoy vive un calvario por culpa de la pandemia, ya que dio positivo hace unos días.

“Las últimas 72 horas han sido muy difíciles y espero que a partir de ahora sean mejores. Quiero dar gracias infinitas a todos los que están con nosotros, a nuestro lado, en estos momentos”, comentó la pareja del exinternacional de Turquía.

“Esta es la batalla de un ser vivo contra un nuevo virus que ha cambiado de tamaño y no es conocido para el cuerpo humano”, agregó Isil, la paraje de Rustu Recber.

Los síntomas del coronavirus

Después de atravesar el tercer día de internación en un hospital de su país natal, Isil Recber volvió a utilizar su cuenta de Instagram para contar novedades sobre la salud de su esposo. Y en este caso, hizo una cruda radiografía de cómo el coronavirus afectó al histórico arquero de la selección de Turquía.



Rustu Recber está en el hospital y espera mejorar de su salud tras dar positivo de coronavirus.

“La detección temprana es muy importante. Este virus no se ancla en la garganta o la nariz... Se mueve rápidamente y anida en los pulmones, donde llega al instante para multiplicarse y empezar la neumonía”, explicó.

Asimismo, reveló otros síntimas que están afectando al exportero del Barcelona.

”Las 72 primeras horas son muy críticas. Rustu tuvo fiebre durante días y horas. Síntomas extraños que no se han experimentado, sentido o visto antes. Padeció una fuerte debilidad, fatiga, pérdida de apetito...”. Pero no sólo eso: “la piel se le volvió gris, como los labios. Respiraba rápido y tenía dificultad para hacerlo, además de una tos que no terminaba. Tampoco hablaba, tenía el pulso irregular”, detalló.

AYUDA A ESPAÑA

Turquía ha enviado un avión de transporte A400M con 25 toneladas de mascarillas, batas desechables y gel desinfectante en respuesta a la petición de ayuda para luchar contra el coronavirus que hizo España a través de la OTAN. El avión ha llegado a las 11.30 de este miércoles a la base aérea de Torrejón (Madrid).

Esta es la segunda ayuda que recibe España después de que, el 23 de marzo, pidiera apoyo a los 28 aliados a través del Centro Euroatlántico de Coordinación de Respuestas a Desastres de la Alianza Atlántica.

El pasado domingo, un avión C-130 del Ejército del Aire voló a la República Checa para recoger 10.000 equipos de protección individual. También Letonia, Luxemburgo y Japón (país asociado a la OTAN) han respondido positivamente, aunque aún no ha llegado su ayuda.