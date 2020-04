Regresan los contagios: China anuncia 1.367 casos asintomáticos de coronavirus

China reportó este miércoles 1.367 casos asintomáticos de coronavirus que se suman a los 81.554 contagios registrados, al publicar por primera vez el número de personas actualmente positivas pero sin manifestar fiebre y tos características de la COVID-19.

Esa cifra de asintomáticos, que debe fluctuar en los próximos días, no tiene en cuenta el gran número de personas que, precisamente porque no tienen síntomas, no son detectadas ni sometidas a pruebas. Los portadores sanos pueden transmitir el virus.

Según el Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se han registrado en China siete nuevas muertes, con lo que el balance oficial asciende a 3.312. A nivel nacional, sólo 2.004 personas están aún oficialmente enfermas del COVID-19.

El país, cuna del nuevo coronavirus, parece haber frenado en gran medida la epidemia. Su prioridad hoy es evitar que la enfermedad vuelva a su suelo desde el extranjero.

El Ministerio de Salud reportó 36 nuevos casos "importados", para un total de 691 desde el inicio del recuento.

China cerró temporalmente sus fronteras a la mayoría de extranjeros y redujo drásticamente sus vuelos internacionales. Toda persona que entre al país debe someterse a 14 días de cuarentena.

Tras dos meses de confinamiento, la provincia de Hubei (centro), donde surgió la pandemia, comenzó a reabrir sus puertas la semana pasada. De Wuhan, su capital, no se permitirá salir antes del 8 de abril.

EN TODO EL MUNDO

Más de 900.000 casos de nuevo coronavirus fueron oficialmente declarados en el mundo desde que empezó la pandemia, según un recuento de la AFP a partir de fuentes oficiales el miércoles a las 19H00 GMT.



En China no ha desaparecido todavía el coronavirus y se reportan nuevos casos.

Al menos 905.589 casos de infección, entre ellos 45.719 fallecimientos, fueron detectados en 187 países y territorios, principalmente en Estados Unidos (203.608 casos, incluyendo 4.476 muertos), donde la pandemia avanza muy rápidamente, en Italia (110.574 casos), el país más afectado del mundo en número de muertos con 13.155, en España (102.136 casos, incluyendo 9.053 muertos) y en China (81.554 casos, entre ellos 3.312 muertos), donde apareció la epidemia.

MUERTES POR CORONAVIRUS SE DUPLICARON

El número de decesos a causa del nuevo coronavirus se ha duplicado en el mundo en una semana, alertó este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS), que teme una "rápida escalada" de la pandemia.

"El número de muertos se ha duplicado ampliamente en la última semana (...) en los próximos días se llegará al millón de casos confirmados y a los 50.000 muertos", declaró el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa por internet.

"Cuando entramos en el cuarto mes de pandemia, estoy profundamente preocupado por la escalada rápida y la propagación mundial de infecciones", afirmó.

"Se trata de la primera pandemia provocada por un coronavirus (...) y su comportamiento no es muy conocido. Tenemos que estar al unísono para combatir este virus desconocido y peligroso", advirtió.

El nuevo coronavirus apareció por primera vez en Wuhan (China) el 31 de diciembre del año pasado.