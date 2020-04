Fayron Barahona, ex campeón del Real España, relata su vida como asilado en Estados Unidos

Fayron Barahona se quedó como muchos futbolistas, como una promesa de este bonito deporte, tuvo un arranque que ilusionaba, se veía aquel volante que recuperaba balones y rápidamente construía juego, pero al pasar de los años se fue quedando.

Se formó en las inferiores del Real España, fue el mexicano José "Pepe" Treviño que lo hizo debutar en Liga Nacional un 19 noviembre del 2006 en Puerto Cortés cuando Platense derrotó 3-2 a los 'aurinegros'.

El jugador oriundo de la colonia López Arellano, Choloma, Cortés, fue campeón con el Real España en el 2007 ante Marathón y antes de eso estuvo en la Selección Sub-20 de Honduras que se clasificó al Mundial de Holanda 2005.

Ahora Fayron Barahona vive en Houston, Texas, lugar que desde el 2015 reside, ya que tuvo que dejar su país porque estaba recibiendo amenazas de muerte y por cual tuvo que irse y pedir asilo político desde su llegada y por lo cual estuvo recluso por dos meses hasta presentar las pruebas.

Por los momentos cuenta con un permiso para poder estar en el país de las 'barras y las estrellas' y sus trámites siguen en proceso desde que su arribo.

"Tengo cinco años de vivir aquí, todo estaba bien en Honduras, pero en un momento tuve unas amenazas y como tenía la visa mejor me vine junto con mi familia y no me arrepiento de haber tomado esta decisión", comenzó diciendo Barahona.

Ahora Fayron de 33 años se dedica a reparación de baños, hace pisos de cerámica y madera, un cambio drástico para el ex futbolista y sabe que no es fácil.

"Fue difícil porque los horarios son diferentes, como jugador son dos o tres horas al días y ahora trabajo como las demás personas, es un gran cambio y esto es entre más se sabe, más se gana", expresó.

Pese a que la vida como jugador pude tener algunas cosas que ahora ya no, Barahona no se arrepiente, solo que cree que pudo haber hecho algo más en el fútbol.





"No siento arrepentimiento, es un dolor por no haber hecho una carrera recordada, pero unos técnicos no me daban la oportunidad, cuando yo estaba había mucho jugador de nombre y era difícil dejarlos a ellos en la banca por un joven", recordó.

CUANDO SALIÓ DEL REAL ESPAÑA

Fayron Barahona poco a poco fue perdiendo participación con los 'catedráticos', al pasar los torneos ya no sumaba minutos y cuando se le terminó su contrato no fue renovado.

"Fue algo muy difícil para mí, sentía que tenía mucho futuro, al final logré un campeonato, dos veces subcampeón, cuando salí fue porque (Ramón) "Primi" Maradiaga no me daba oportunidad, se me terminó el contrato y no me renovaron", comentó.

También recordó cuál fue su mayor salario que tuvo con el Real España. "Cuando yo estuve en el equipo el mejor salario que tuve fue de 20 mil lempiras".

Ahora este jugador catracho se gana la vida arreglando baños y pisos en los Estados Unidos, país donde tiene un permiso debido a que tuvo amenazas en Honduras.

No tuvo una carrera recordada para muchos, debutó en el 2006, con Real España estuvo hasta el 2008 y volvió a Liga Nacional cuando lo hizo para el Atlético Choloma en el 2011-2012.