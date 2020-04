Honduras reportó este miércoles cuatro muertos y 47 nuevos contagios de coronavirus

El coronavirus sigue asechando en Honduras. Este miércoles se han reportado 47 casos de personas contagiadas y la cifra sube a una alarmante cantidad de 219 positivos informó en cadena nacional el Sistema Nacional de Riesgos, Sinager.

El vocero de este organismo, el doctor Francis Contreras, dijo que se practicaron 139 pruebas, revelando ese número de infectados de la enfermedad que ya cobró la vida de cuatro personas en 22 días que lleva el país en cuarentena por el virus.

Ver. LAS NUEVAS DISPOSICIONES PARA CIRCULAR EN CUARENTENA

Los principales focos de propagación de la enfermedad siguen siendo los departamentos de Cortés con 140 casos y Francisco Morazán con 43. Según las proyecciones de expertos, la próxima semana Honduras podría llegar a 500 casos.

Los 47 nuevos casos en Honduras de este miércoles fueron divididos así: 37 son del departamento de Cortés, 4 de Francisco Morazán, 3 de Yoro y 3 de Santa Bárbara.

Contreras dijo que a la Ministra de Salud, Alba Consuela Flores, así como a la representante de la OMS en Honduras, se les hicieron las pruebas del covid-19 y están a la espera de los resultados para determinar si son positivas. Ambas están aisladas.

MUERTES EN AUMENTO

El sistema nacional de riesgos, Sinager, confirmó cuatro nuevos fallecidos y son originarias de las ciudades de Pimienta y San Pedro Sula en el departamentos de Cortés, uno de Yoro, Yoro y otro de El progreso, lo que pone en alerta a la población para que se sigue asilando y evitar el contagio.

La Secretaria de Salud de Honduras, Alba Consuelo Flores y la representante de la OMS para Honduras, han sido aisladas con síntomas de covid-19.

Honduras sigue siendo el país centroamericano con la tasa más alta de mortalidad por coronavirus, llegando a un 5.8%, rebasando a Panamá que tiene 2.9%; pero con la diferencia que en el país canalero tienen más de 1,200 casos de positivos.

Ver. MUEREN 884 PERSONAS EN UN DÍA EN ESTADOS UNIDOS

El Gobierno de la República también tendrá que luchar no solo con el coronavirus, pues muchos compatriotas han salido a las calles a protestar porque no tienen alimentación; ya llevan desde el 13 de marzo en cuarentena y algunos ya no tienen alimentos.