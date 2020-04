Mauricio Kawas explica cómo es su relación con Salvador Nasralla y al único equipo que apoya

Mauricio Kawas habló con DIEZ durante una transmisión de Instagram Live. El periodista hondureño charló de diferentes temas relacionados con el fútbol, su vida personal, al equipo que le va, cómo se lleva con Salvador Nasralla, entre otras cosas.

Para comenzar, Kawas, comentó del momento difícil que vive Honduras y el mundo con el coronavirus y de cómo él y su canal de deportes TDTV hacen para llevar contenido a sus espectadores.



"Todo es un gran signo de interrogación, no sabemos cuando va a pasar todo esto, lo que nos queda es tratar de continuar, hacer muchas entrevistas desde sus casas a los jugadores, siempre vamos al canal, pero hemos bajado la cantidad de programas en vivo, todos estamos en un área muy gris".





Y siguió: "Todo es de adaptarse a los cambios, vamos a vivir la prueba más fuerte de nuestra generación, de la anterior y de la que está surgiendo, el mundo no había vivido algo como esto en cuanto a pandemias".



Los seguidores de DIEZ tuvieron oportunidad de hacer sus consultas y le preguntaron a Mauricio Kawas ¿Por qué criticaba tanto la Copa Premier que Real España le ganó a Olimpia?.



"He sido bien crítico con este tema, no por el título que consiguió Real España, si no que con los directivos que comenzaron a pasear el título por todos lados y el club se estaba desconcentrando de lo principal que es ganar la liga. Siento que exageraron un poco con la celebración, la Máquina no debe ser conformista, por eso mi crítica fue fuerte, pero nada personal".

"Siempre es importante ganar un trofeo, pero no lo llevas tan arriba o muy abajo, dale el lugar que merece", aseguró sobre el título de los aurinegros.

Real España derrotó 2-0 al Olimpia y se quedó con el título de la primera edición de la Copa Premier Centroamericana.



El periodista siempre ha sido tildado de ser aficionado del Marathón, tema que aclaró durante el Live de Instagram de DIEZ y contó cómo su hijo se hizo del conjunto verde.



"Lo voy a explicar bien, cuando estábamos en Canal 11 y transmitimos los partidos de Marathón, uno como periodista lo que más le gusta es narrar las finales, pero eso no significa que yo sea de ese equipo, en mi caso yo me sentía bien porque los verdolagas llegaban, si me preguntas hoy, quiero que Vida, Real Sociedad y Marathón lleguen lejos porque son los partidos que nosotros le llevamos a la gente en TDTV+", aseguró.



"Mi hijo es Marathón, pero influyo poco en lo que ellos quieren hacer, lo que desean estudiar, escogen lo que les gusta. Yo llego al '11' en 2005 y en esa época los partidos se narraban desde los estadios, mi pequeño en aquel tiempo siempre me acompañaba, entonces el andaba en el campo, en los camerinos, entonces se hizo de los verdes", contó Kawas



Aseguró que no tiene equipo en Liga Nacional, pero que siempre apoya a los clubes que transmite la televisora donde el labora (Vida, Marathón y Real Sociedad).



Fuera de la camiseta de la Selección de Honduras comentó que la única que se ha puesto es la de Juventus, el club al que si apoya, además, reveló que nunca ha sido muy fanático de la estrella actual del conjunto juventino, Cristiano Ronaldo.

En lo que si admira a CR7 es en su forma de trabajar, el talento que tiene, su pelea constante para ser el mejor del mundo y que es un gran ejemplo para los jóvenes.

Mauricio Kawas prefiere a Messi, pero admite que Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores de la historia.



Mauricio Kawas también se refirió a un tema que ha criticado muy duro durante los programas de TDTV y sus Blogs, el estadio Nacional, el periodista no ve por donde el inmueble pueda recuperarse.

"Para mí, el estadio Nacional es cosa juzgada, no le veo posibilidades de recuperación, el país no va a quedar con dinero para poder construir otro recinto, el tema del coronavirus nos dejará muy goleados y ahora viene un reto para Motagua y Olimpia para explorar opciones, con todo eso creo que el inmueble está más para demolerse y que se use para otra cosa", afirmó.



Otro seguidor le consultó sobre la posibilidad que le ve a Olimpia de avanzar en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf ante el Montreal Impact.



"Siendo realistas no sé que posibilidades vaya a tener porque esta pandemia les paró el buen momento y ahora el ritmo futbolístico del club es incierto", afirmó.



Al ver tanta interacción de los seguidores, Kawas logró ver dos preguntas concretas que le hacían, una de ellas era de la salida de Allan Fajardo de TDTV y su relación con Salvador Nasralla, también periodista.

Salida de Allan Fajardo de TDTV

"Se sentó con nosotros en mayo de 2018, año mundialista y nos dijo que tenía una propuesta de Televicentro y que el sueño de él era narrar partidos, salió muy bien del canal, es un excelente profesional".

Relación con Salvador Nasralla

"Comencé mi carrera allí (TVC) lo que aprendí de él fue disciplina de trabajo, también vi que en la tele no vas a tener el éxito de un día para otro y fue un gusto trabajar con Salvador Nasralla, si hubo una época cuando yo salí de Televicentro la relación no fue buena, pero con el paso de los años nos llevamos bien, platicamos y nos llevamos bien", comenzó diciendo sobre el tema.