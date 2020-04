Motagua adquiere adquiere bicicletas estáticas y elípticas para sus jugadores

Debido a la pandemia de coronavirus, la Liga Nacional tiene presupuestado reanudar el Clausura 2020 a mediados de mayo.Mientras tanto, los jugadores de los clubes trabajan en casa, pero Motagua ya dio un paso adelante para llegar en mejores condiciones.

Doloroso: Así ha sido el entierro de las víctimas por coronavirus en Honduras

El preparador físico del Ciclón, Patricio Negreira, confirmó que la escuadra adquirió bicicletas estáticas y elípticas para que sus futbolistas entrenen en casa.

"Se esta haciendo un trabajo de mantenimiento, ¿Cuáles son las cualidades físicas más involucradas en fútbol?, la fuerza y la resistencia para mantener la condición. La velocidad muy poco se puede trabajar. Por eso estamos tratando de darle al jugador herramientas y ejercicios para mantener esa condición. Le damos un día de descanso, el domingo, estamos tratando de variar para no cansar la parte mental. Hoy Motagua ejecutó la compra de unas máquinas, vamos a comprar equipos, biciletas y unas elípticas para variar un poco", contó en entrevista al programa Sin Anestesia.

El "Pato" explicó que varios futbolistas residen en apartamentos con poco espacio, mientras otros en colonias con espacios para correr.

"La mayoría de jugadores en Tegucigalpa viven en colonias cerradas, donde estoy yo es circuito cerrado y a las cinco de la tarde se puede salir a caminar y correr un poco. Sabemos que no podemos salir a lugares públicos. Pero a medida que el gobierno flexibilice se podría adelantar el trabajo. Por ejemplo un día o dos a la semana se podrían llevar dos arqueros a trabajar a un lugar de Tegucigalpa", agregó.

Negreira se mantiene positivo que la situación mejorará en Honduras y se podrá reanudar el Clausura 2020.

"Tenemos que ser optimistas, que esto pase y se pueda reanudar. Recordemos que a partir de agosto y septiembre hay competencias internacionales. Honduras debe sacar a sus campeones, sus participantes de Concacaf y hay un descenso por definir. Esperamos que Liga y Federación tomen las decisiones acertadas".

La pandemia por coronavirus Covid-19 en Honduras ya suma 219 casos y 14 muertos. El gobierno extendió el toque de queda absoluto hasta el 12 de abril.

Salomón Galindo, secretario de Liga Nacional, estima que el torneo se reanude el 16 de abril y que los equipos inicien el reacondicionamiento físico el 1 de mayo.

¿Es suficiente tiempo para preparar la parte física? Le consultaron a Negreira.

"Sí. Lo que pasa es que el tiempo nunca va a alcanzar, pero todos los equipos van a estar en las mismas condiciones. El tema pasa porque estamos haciendo castillos en el aire, la curva de infectados todavía no se aplana, yo veo que los números van apareciendo para arriba. La pregunta es: ¿vamos a poder comenzar a entrenar el 1 de mayo?, de eso no tenemos respuesta. Si trabajamos el primero, ya podemos jugar el 2, eso no importa. Porque los equipos no estarán ni 2, el 10 o 15 en buen nivel, Hablamos que es algo atípico y se debe dar una finalización (al torneo), cerró.