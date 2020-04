Luis Suárez dice que le "duelen" comentarios sobre acuerdo con el Barcelona

El futbolista uruguayo Luis Suárez dijo que le "duelen" los comentarios que circularon sobre el acuerdo entre el FC Barcelona y los jugadores para rebajar sus salarios, ante la pandemia de coronavirus, ya que el plantel siempre buscó "la mejor solución".

"Te duele porque somos los primeros que queríamos llegar a un acuerdo", dijo Suárez en declaraciones a la radio uruguaya Sport890, en referencia a quienes criticaron la falta de celeridad de los jugadores para aceptar rebajar sus sueldos un 70% con vistas a aliviar las finanzas del equipo catalán frente al párate del fútbol.

"Sabemos la situación en la que está el club, la situación en la que esta el mundo hoy en día y era un mínimo detalle. Pero se llegaron a decir cosas (como) que los jugadores no queríamos ceder; que los jugadores de básquetbol, de handball, habían llegado a un acuerdo y nosotros no".

"No habíamos llegado a un acuerdo porque estábamos esperando buscar la mejor solución para el club y en beneficio de nosotros y tratando de ayudar a los empleados", agregó.

"Ninguno del plantel se negó porque en todo momento queríamos colaborar". El delantero también aprovechó para pedir que el gobierno uruguayo decrete cuarentena obligatoria.

"Es la mejor solución por el bien de todos. Sé que en Uruguay es difícil porque muchísima gente vive del día a día (...) pero si no nos unimos todos y vamos todos para el mismo lado va a ser difícil salir de esta situación", opinó.

NO PENSÓ EN IRSE A URUGUAY

Por otro lado, aseguró que nunca pensó en volver a su país para pasar la cuarentena, como sí hicieron los uruguayos Diego Godín y Édinson Cavani.

"Correr el riesgo de exponer a mi familia por ir a estar en Uruguay y estar encerrado, sinceramente prefiero cuidar a los míos, cuidar a toda la población y más viniendo de uno de los países que más contagiados tiene, como España", opinó.





Suárez dijo que el parón le vino bien para recuperarse de la lesión de la rodilla que lo tenía alejado de las canchas. "Con todo esto, ya no me voy a perder ningún partido", afirmó.



Pero asimismo previó que el regreso será arduo. "Va a ser difícil volver a la normalidad... hay equipos que están teniendo muchas pérdidas, por la televisión, venta de merchandising, y eso cuesta recuperarlo porque la gente no va a tener dinero para hacerse con esas cosas".