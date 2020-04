El relato más triste de Christian Martínez: "La situación en Nueva York es crítica"

"Nos está matando lentamente". Así describe el ex delantero de Real España, Christian Martínez (29), la amenaza que representa el coronavirus Covid-19 para Nueva York, ciudad en la que vive hace algún tiempo.

El héroe que tuvo la Máquina en la obtención del décimo título de su historia allá por 2010 afirma sentirse "preocupado por esta situación que está pasando en el país, es muy triste y dura".

Y si bien garantiza estar "confiando en Dios que mejores tiempos vienen", Christian confiesa que "jamás me imaginé vivir una situación así, estar encerrrado y a veces hasta depresivo, preocupado por las noticias...".

El mundialista Sub-17 en Corea del Sur 2007 con Honduras, siente que a estas alturas "solo Dios sabe por qué pasan las cosas y hay que tener fe que pronto va a pasar esto y hay que seguir todos los pasos correspondientes y estar aislados en la casa" para evitar contagiarse de Covid-19.

España registra nuevo récord: Más de 900 muertes por coronavirus por segundo día consecutivo.

Y es que el ex atacante aurinegro y de otros clubes como Marathón, Motagua, Vida, Juticalpa FC, UPNFM y Real Sociedad apunta que "el día a día es estar en casa, levantarnos, estar con mis padres y hermanos; Es una rutina que se ha vuelto complicada porque uno está acostumbrado a hacer sus cosas, mandados y trabajar".

Le ha tocado ver la dramática situación de algunos amigos y la califica de "compleja" por estar "encerrados", claro, sin dejar de estar "pendientes de nuestra gente en Honduras" y "preocupados por esta situación" ya que hay "mucha gente sin recibir salarios".

Consultado sobre cómo la pasa su gente, tanto en Honduras como en territorio estadounidense, Martínez menciona que "gracias a Dios mi familia está bien, Dios nos ha cubierto con su manto precioso", cuenta.

Así de golpeada está la 'ciudad que nunca duerme'... Calles desoladas y un silencio que describe por sí solo el drama mundial a causa del nuevo coronavirus.

CHRISTIAN MARTÍNEZ Y EL CASO DE UN AMIGO

"Estamos pidiéndole que nos cuide a Dios, tanto aquí como allá, es importante cuidarse porque esta enfermedad no la mirás, es más peligrosa", se sincera con el pavor que ya causa el hecho de solo escuchar la palabra coronavirus.

"La gente cree que es broma, pero está enfermedad es letal. Se vio el caso de un recién nacido, de seis semanas, que murió a causa del coronavirus y es algo triste", ilustra respecto a casos que demuestran que la letalidad del virus no solo es con la gente de avanzada edad.

Honduras reporta un nuevo muerto por coronavirus y suman 15; hay tres casos más positivos.

En torno al momento más duro que le ha dejado este virus, Christian Martínez comenta "una situación que me tocó vivir hace poco con un paisano que lastimosamente le tocó esa enfermedad y me llamó que no tenía ni para comer... Tuve que ir a socorrerlo, me dio tristeza por la situación que está viviendo, tanto él como otras personas".

Y va más allá en su sentimiento: "No se lo deseo a nadie, tuvimos que salir a socorrer, siempre con las medidas; es impresionante ver las imágenes de los hospitales, gente tirada en el piso y clamando ayuda acá".

Y no esconde nada, deja al descubierto la fragilidad del sistema sanitario en la 'Gran Manzana': "La situación acá es crítica, restaurantes y tiendas cerradas, centros comerciales, trenes y buses andando lento... Los taxis no funcionan en Manhattan y es una situación que jamás se había vivido acá", prosigue relatando.

Christian formó parte de Real España entre 2010 y 2012, aportando en la consecución del título 10 de su historia en el torneo Apertura 2010-2011.

Incluso explica que "no hay medicina en las farmacias e infinidad de cosas que no se habían visto en muchísimos años", añadiendo que lamenta profundamente la "irresponsabilidad" de muchas personas...

"Estaba viendo que el porcentaje de las personas que tienen esta enfermedad es de 20 a 44 años y hay mucha gente que ha sido irresponsable, anda sin protección, sin mascarillas y guantes he visto en los trenes, y es algo con lo que uno tiene que responsabilizarse; hay personas que no lo está tomando con la seriedad, nos está matando lentamente".

NUEVA YORK, LA CIUDAD MÁS AZOTADA POR LA PANDEMIA

"Hay gente que no toma las medidas y esto se está prolongando; es algo que cuando te das cuenta ya tenés días con ella, uno tiene que cuidarse y tomar las medidas, estar en casa que es lo mejor", sigue contándonos Christian desde su domicilio neoyorquino.

Y es que Nueva York es, según expertos y la mismísima Organización Mundial de la Salud (OMS), el nuevo epicentro de la epidemia mundial. A día de hoy roza los 100 mil infectados y superar las 2 mil 500 muertes, siendo la ciudad más golpeada hasta el momento.

MÁS DE LA ENTREVISTA CON CHRISTIAN MARTÍNEZ...

¿Qué le dice su familia de Honduras?

Hablo todos los días con mi familia, preocupados, hablamos todos los días, siempre me preguntan cómo estoy y si me cuido; estamos pendientes, tanto yo como ellos. Le pido a Dios por ellos, que me los cuide y proteja.

Con bolsas en sus pies enfermeras se cubren al no tener trajes para tratar el coronavirus.

¿Qué medidas han tomado en Nueva York?

Ahorita la mayoría de los trabajos están cerrados, solo se puede 'delivery' (a domicilio)... El siguiente paso, si nada funciona, será cerrar la ciudad y sería la mejor opción, lo han pensando pero no sé por qué no lo hacen. Hasta el 29 (de abril) van a abrir los trabajos, pero hay varios que están funcionando aún y es ilógico. En Nueva York es exagerado, hay bastantes casos.

¿Cómo luce la ciudad?

Irreconocible. Se ven las calles desoladas, nunca se había visto algo así, ha fallado el sistema de prevención; habían dicho que el 12 de abril todo mundo comenzaría a trabajar normal, pero se ha disparado y la situación, creo, se va a volver más crítica porque hay gente irresponsable que no está tomando las medidas y por unos vamos a pagar todos. El virus está más fuerte que nunca y es algo triste, toca encomendarnos a Dios y pedirle que podamos salir de esta situación.