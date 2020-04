'Piojo' Herrera presume de costoso asado y el periodista Carlos Albert lo revienta

Miguel Herrera, entrenador del Club América, aprovechó el confinamiento por la pandemia del COVID-19 para presumir en redes sociales que se lo está pasando muy a gusto junto a su familia.

El 'Piojo' le encuentra el lado positivo a la dura situación y colgó un video en donde muestra el buen asado que estaba preparando y que está valorado en miles de pesos mexicanos.

Según cuenta el técnico, este plato contiene carne australiana, tailandesa, japonesa y además salmón de Canadá. ''No todo es malo del encierro. Hoy nos tocó hacer un asadito, que está espectacular'', dijo el estratega. ''No hay porqué pasarla mal''.

Gran parte de la población azteca vive momentos díficiles por el brote de coronavirus ya que les han recortado sus salarios e inluso algunos han sido despedidos por la crisis ecónomica.

El periodista Carlos Albert arremetió contra Herrera por su publicación y comentó que no era el momento indicado para presumir lujos innecesario, asegurando que debería ser más empático con sus compatriotas.

''No estoy tan convencido de este video que envía el 'Piojo' Herrera. No es el momento de presumir ciertos aspectos y menos si son comerciales pagados. Por lo menos demuestran mal gusto, poco tacto y muy poca empatía, pero así es el Piojito'', criticó el reportero, que recibió la respuesta del entrenador.

''No es quedar bien y no estoy pidiendo quedar bien contigo. Estoy apoyando a mis amigos restauranteros que siempre me han atendido espectacular y hoy están pasando un momento complicado. Te sugiero investigar antes de hablar porque nadie me pagó'', contestó el timonel de las águilas.







Cabe mencionar que en los últimos reportes, México alcanza más de 1000 casos positivos por coronavirus y ya registró 37 fallecimientos.