Si no pueden con la carga, que declaren campeón al Motagua y descendido al Honduras Progreso

Por Orlando Ponce Morazán

Por más que le dan largas a la decisión, el plan no funciona, ni funcionará por los vientos que soplan.

Como hace mucho tiempo no sucedía, la Liga Nacional de Primera División se está encerrando en un escenario del que muy difícilmente podrá salir debido a los catastróficos efectos negativos que en todos los rubros está provocando la pandemia del coronavirus.

Sabemos de los esfuerzos que está haciendo la administración de la LNF comandada por Wilfredo Guzmán y Salomón Galindo y sus aliados y no aliados, sin embargo la finalización del campeonato Clausura, en condiciones normales, se ve como en el limbo.

Siempre las posturas en situaciones atípicas, como las que estamos viviendo, generan todo tipo de anticuerpos; por un lado los que a costa desean que el Clausura 2020 finalice y los que están pidiendo su nulidad o finalización.

Comprendo la divergencia asumida de clubes como Olimpia y Real España, si nos referimos al núcleo de los grandes, puesto que Marathon juega el papel de indeciso, desde la trinchera de los albos y aurinegros, para que el certamen pudiera reanudarse el 16 de mayo.

¿Y por qué excluyo a los respetados esmeraldas? Por el grito al cielo que ya elevó su presidente, un hombre que no claudica muy fácil, Orinson Amaya, en el sentido que no aguantarían abril sin ingresos .

En todo este camino, los equipos Honduras Progreso, Vida, Platense y Real Sociedad firmaron un bloque para solicitar a la LNF la nulidad de la competición, al declararse sus máximos directivos insolventes para las responsabilidades ya contraídas o las que vienen.

El plan de rescate planteado recientemente es reiniciar el torneo el 16 de mayo, luego de un espacio de 15 días para reacondicionamientos en lo físico, ya que las plantillas llevarían casi dos meses sin actividad, pero a esa fecha es imposible asegurar si el país estará apto para reanudar sus eventos deportivos, artísticos y culturales.

Los pronósticos son de excepticismo, si consideramos la emergencia nacional que se ha declarado por el ejecutivo y el Congreso Nacional, el que aprobó un presupuesto megamillonario adicional a los que ya se habían aprobado para atender la crisis del coronavirus, que lamentablemente ha costado la vida de varios compatriotas.

El impacto de las perdidas económicas en la empresas es por ahora no cuantificable, esto debido a que el país para evitar la mayor propagación del virus, estableció los indeseables toques de queda. Ese efecto impacta grandemente en los empresarios que sostienen el fútbol hondureño..

En esta ocasión me voy a desmarcar en hacer parangones con lo que se está haciendo en otros países, ya que cada nación tiene sus propios conflictos y Honduras con los suyos en materia deportiva, no solamente en fútbol sino en la delegación por ejemplo que irá a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Volviendo al tema de la Liga Nacional, nadie puede garantizar que los equipos más pobres podrán sobrevivir a la crisis económica actual,si consideramos que estos clubes siempre arrastran deudas con jugadores y cuerpos técnicos en condiciones normales.

Aprovecho para destacar la solidaridad puesta en práctica de instituciones como Olimpia, Motagua,Real España, Marathon y UPNFM con el cumplimiento de sus salarios hasta marzo, tanto con sus futbolistas, entrenadores auxiliares y empleados .

Igualmente lamentar las complicaciones que están teniendo integrantes nacionales y extranjeros del Real de Minas ,Honduras Progreso, Vida, Platense y Real Sociedad, para recibir ingresos y llevar el sustento diario a sus familias. Eso no obstante a los enormes esfuerzos que hacen sus dirigentes a lo que no les alcanza realmente para cumplir con esas responsabilidades.

El bloque de los "chicos", al que agregamos al Real de Minas, si dependen para su subsistencia de lo que puedan hacer en concepto de taquillas.Tampoco es que los "grandes" no las necesitan, la ventaja de estos es el gran aporte de sus patrocinadores y la participación de empresarios millonarios .

Otro error a corto plazo que pueden cometer los directivos es hacer castillos en el aire sobre subsidios que podría dar la FIFA a sus diferentes asociaciones por los daños generados por la pandemia del coronavirus.

Para empezar eso lo tiene sometido a un proceso de estudio y evaluación el mandamás de la FIFA, Ganni Infantino, y son elucubraciones de algunos estar hablando de montos y de cuánto le correspondería a la Fenafuth, por ejemplo.

Otro error sería reanudar el campeonato a puertas cerradas, solo por el afán de tratar de culminarlo regularmente. Si lo van a reanudar, en todo caso, deberá ser con ingreso de aficionados, lo que no sabemos si podrá darse de aquí al 16 de mayo, puesto los escenarios de los que saben es que aún falta lo peor .

Conviene que los directivos analicen fríamente otras opciones, basado en las propuestas que también les están enviando los equipos, ya sea para seguir o terminar la competición .

En esto pueden jugar un gran papel los máximos empresarios de las compañías televisoras, como el licenciado Rafael Villeda Ferrari quien además es el presidente del Olimpia y los dueños de canal 11 que también tienen tres equipos con derechos de transmisión, entre ellos el Marathon, para una posible saluda de escape económico.

Ya en la temporada 98-99 se dio el caso por los efectos devastadores del Huracán Mitch que solo se pudo disputar un torneo de dos, eso debido a que el país cayó en la calamidad y pudo levantarse gracias a la ayuda económica de varias potencias mundiales.

Fue así que el campeón de la temporada fue el Olimpia al vencer al Real España en el partido decisivo 1-0 ,con un gol del brasileño Denilson Costa, justamente el torneo en el que debutó el delantero David Suazo.

Comprendemos que si usted es aficionado al Olimpia, Real España y Marathón no le gustaría que al Motagua lo pudieran declarar campeón por ser el líder de las dos vueltas, sin embargo si las condiciones lamentables de salubridad continúan en las próximas semanas, váyase como resignando, si le dan la copa a los azules.

En el escenario pesimista, si terminarán el campeonato a la fecha 13 faltaría ver cómo definirán lo del descenso y lo del ascenso .

La propuesta mía en ese caso, ya que la Liga Nacional de Ascenso lo más probable es que declararán nulo el Clausura, es que se pueda disputar una promoción a ida y vuelta entre Honduras Progreso, último de la Primera División, y el Pinares de Ocotepeque, ganador del apertura de la liga de plata.

Si el Honduras Progreso no aceptará esa propuesta, en una Asamblea de la LNP puede quedar como descendido y el Pinares vía Congreso de Fenafuth se convertiría en el nuevo miembro de la Primera División.

Yo soy uno de los que deseo vehementemente que el deporte en general regrese en todo el mundo, puesto que a mí no me llena solo el fútbol, pero primero está salvar muchas vidas y espero que todo los gremios, incluyo los de periodistas, no sumemos a las causas de ayudar a los compatriotas que tanto lo necesitan.