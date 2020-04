Directiva de Motagua se opone a finalizar el torneo: “No podemos dejar que todo el esfuerzo quede así de botado”

Juan Carlos Suazo, presidente financiero de Motagua, dio su punto de vista sobre la solicitud de cuatro clubes de Liga en finalizar el Torneo Clausura ante la inclemencia financiera y no poder seguir pagando salarios.

Y es que esta solicitud se hace ante la pandemia del coronavirus que azota al mundo y Honduras no es la excepción, esto ha golpeado financieramente a los equipos, por ello el Vida, Platense, Real Sociedad y Honduras Progreso hicieron tal solicitud.

“Este torneo está ligado con el pasado, sale el descendido y los clasificados a la Concacaf League, no pueden tomar determinaciones que afecten el uno con el otro. Lo que se va a tener respuesta pronto es la postura de la Liga Nacional con respecto a la solicitud de los cuatro clubes que pidieron terminar el torneo”, inició contando Juan Carlos Suazo, presidente financiero de Motagua.

y agregó: “Esperamos reanudar la liga y que esta situación pase lo más pronto posible. Terminar las vueltas regulares e ir a la pentagonal, más lo que tenga que suceder. Hay temas que no se controlan como este donde no sabemos cuándo vamos a volver a salir. Ya es una decisión de la Liga Nacional si declará campeón a Motagua o no lo declara”.

Juan Carlos Suazo terminó dejando en claro que la postura de Motagua es reanudar la Liga ya que ellos han hecho una inversión bastante fuerte durante el último año.

“Uno invierte y Motagua es un equipo que tiene un presupuesto bastante alto el cual hemos tratado de manejar, no podemos dejar que todo el esfuerzo desde junio del año anterior a la fecha quede así de botado”.

Ya la Liga Nacional propuso que el certamen se reinicie a mediados de mayo, siempre y cuando se vaya superando la pandemia del coronavirus.