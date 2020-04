Chirinos recuerda su primer llamado a la H: "No quería llegar de los nervios"  

Michael Chirinos, atacante del Olimpia, aprovechó el momento de cuarentena para contar un poco cómo está viviendo el momento de cuarentena por el coronavirus, situación que no solo afecta al país, sino que al mundo entero.

El pequeño jugador de los merengues charló vía Instagram Live con Annie Cordova, persona encargada de mercadeo del club. "Es algo difícil lo que estamos pasando, solo queda pedirle a Dios que él nos proteja de esto y decirle a toda la gente que se cuide. Esto cada día se pone peor y da tristeza cada vez que se dice que muere alguien por el virus. Hay que cuidarse y aprovechar de estar con la familia", dijo.

Lee también: Jugadores de Olimpia se unen para entregar comida a familias pobres de Honduras

En cuanto a lo que hace en este tiempo: "En esta cuarentena paso viendo películas, viendo vídeos en youtube o sino me pongo a realizar en vivos con mis amigos y así me distraigo".

Chirinos también contó sobre los trabajos que le piden. "El profe nos ha dicho que nos mantengamos corriendo, que hagamos algo, nada en específico. En lo personal, yo estoy al cien, ya recuperado y me siento muy bien. Me toca esforzarme en lo físico".

El jugador de los merengues añadió que. "Estoy entrenando cinco días a la semana en una cancha que me prestan y está cerca de la colonia con el profesor Roberto que lo tuve en infantil, liga mayor y me está ayudando a entrenar".

Para el jugador de los albos, el llegar a la primera división no es nada fácil. "El jugador que llega a la primera división es difícil. No solo es llegar a entrenar y ya. En lo personal llegué a México con los pies sobre la tierra, no poner ni un pero, eso para mí no existe. Yo he jugado en canchas de tierra, grama, sol, lloviendo, en el barrio... No hay pero que exista para jugar al fútbol. La humildad es la base del éxito".

Sobres las posibilidades de salir al extranjero en esta temporada. "La única opción que tuve fue el Vancouver, fueron pláticas sencillas, pero al final no se dio nada. Yo crecí jugando en el Olimpia y ponerme la camisa fue un privilegio".

LOS GOLES FAVORITOS EN SU CARRERA

Al atacante del Olimpia se le puso a escoger sobre las mejores anotaciones que ha logrado tener en su carrera. En la Liga Nacional fue uno que le anotó a José Mendoza, cuando lo enfrentó ante el Juticalpa.

"El gol que me gusta fue uno que le anoté a Juticalpa. Ese día metí dos. Uno fue de tres dedos a José Mendoza. Yo estaba dando un pase y me volvió a quedar y la única opción era esa de meterla de tres dedos y son goles que no se ven muchos acá".

Mientras que en el plano internacional. "Uno que me gustó fue un gol que le anoté a Pumas, fue el primer gol en México. El primero es el que más cuesta y es el que más recuerdo, ya que me quité al defensa, al portero y definir colocado".

CHIRINOS EXPLICA LA HISTORIA DEL NÚMERO 33 DE SU CAMISA

Chirinos fue goleador con la camisa 33 en las reservas del Olimpia y después le tomó cariño a dicho camisola

El número de las camisas para muchos jugadores es un tema especial, pero Chirinos asegura que en su caso no fue así. Luego la situación cambió con el paso de el tiempo.

"En realidad llegué a reservas y me dieron el 51, y estuve jugando un torneo nada más porque metí 24 goles y en el siguiente me subieron a primera y me dijeron que me iban a cambiar el número. No me dijeron cual me iban a dar y el utilero me dijo que usaría la 33. Yo de números no soy muy así".

Y agregó: "Luego vino un colombiano y me lo pidió. Luego me dijo que el 33 significaba algo, no sé si de Dios y le empecé a tomar cariño. No es por algo, no hay un sentimiento. Otros me dicen que soy el heredero de Bruschi, pero no es así, cada quien hace su proceso".

Te puede interesar: Michaell Chirinos se arrepintió de ir a la MLS y acepta que tuvo acercamientos con América de México

La amistad es uno de las cosas fundamentales en los planteles de los equipos y Chirinos no ocultó quién es su mejor compañero en la plantilla merengue. "Con el que más me llevo es Patón. Es que yo me llevo más con los jóvenes: Carlitos, Jorge (Álvarez), Rembrandt. Son personas que han crecido conmigo desde las categorías menores, entonces nos llevamos. Pero con el que más tengo simpatía y bromeo, es con el Patón. Creo que es un un personaje ese cuadrado".

Uno de los episodios que hicieron recordar a Chirinos fue cuando fue convocado por primera vez a una Selección Nacional y este no ocultó la reacción que tuvo en ese momento.

"La primera vez que fue llamado estuve alegre. Uno trabaja para representar al país. La primera vez no quería llegar de los nervios, ya que estaba Noel Valladares y luego me dijeron que me tocaba con cierta persona en el cuarto, tampoco quería entrar".

EL MOMENTO TRISTE DE DEJAR LOS LOBOS Y SOBRE EL AMÉRICA

Michaell Chirinos dejó una buena impresón en su paso por la Liga MX, donde anotó seis goles con los Lobos Buap

Chirinos vivió un momento lindo en la Liga MX y hoy la recuerda con un poco de tristeza, luego que le tocó decir adiós a dicho equipo. "Fue muy difícil porque estaba con negociaciones muy avanzadas y solo faltaban ciertas cositas y al día siguiente me dicen que iban a vender al club. El otro club me quería, pero luego el técnico dijo que no. Me dolió porque fue mi primera experiencia de salir a México. Yo solo no jugué un partido contra Atlas y metí seis goles".

Lee más: ¡Lobo enamorado! Le salen novias a Michaell Chirinos

Además habló sobre los rumores que lo acercaron a las Águilas del América. "Yo cuando me levanto me dicen que me quería el América, luego miré las redes sociales y un amigo de México me mandó la noticia que un periodista de ahí dijo eso. Pero lo raro que mi representante no me había dicho nada. Luego tuve una llamada de un representante y me dijo que sí, pero luego él se perdió y no hubo nada".

LOS GUSTOS DE MICHAELL CHIRINOS

COLOR FAVORITO

Negro

CANCIÓN FAVORITA

Bendecida de Héroes

LUGAR QUE DESEAS CONOCER

África

UN EQUIPO QUE DESEAS JUGAR

Chelsea

BARCELONA O REAL MADRID

R. Madrid

PELÉ O MARADONA

Maradona

FRÍO O CALOR

Frío

COMIDA FAVORITA

Tajo relleno

SERIE PREFERIDA

La Casa de Papel

ENTRENAR POR LA MAÑANA O TARDE

En la mañana

JUGADOR FAVORITO

Isco Alarcón