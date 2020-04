El "trágico" suceso de Carlos Pineda en cuarentena y la curiosa respuesta de Rosa Alvarado

Fiel a su estilo en las redes sociales, el joven futbolista del Olimpia, Carlos Pineda, entretuvo este fin de semana a sus seguidores con su curioso suceso en sus días de cuarentena en casa por la pandemia de coronavirus.

Resultó que al centrocampista de 22 años, compartió su mala experiencia en las últimas horas a través de su cuenta de Twitter: se trató de una falla con el ventilador de su habitación.

"Día 12 de cuarentena: cometí el grave error de arruinar mi ventilador, ahora sido como que estuviera en un sauna y los zancudos quieren hacer festín con mi cuerpo, pensando en cuánto cuesta un aire y cuánto aumentaría la luz cara, llorando a gritos o volver a comprar un ventilador", escribió Carlos Pineda a través de su cuenta oficial de Twitter.

Ante ello la reacción de sus seguidores, no se hizo esperar en pocas horas, ya que finalmente apareció la periodista deportiva, Rosa Alvarado con una curiosa recomendación.

"Compra una raqueta de las de la calle cuando toque salir. En unos días se termina mejor que los #1 del ranking mundial de tenis", posteó.

Finalmente, Pineda respondió que "me toca el viernes, hay muchas posibilidades de que me haya mudado a la sala, que me de pegue dengue, de robarle el ventilador a mi hermana o de ser socio de off, pero si es primordial encontrar un ventilador y esa raqueta".

El intercambio de tuit generó algarabía entre los seguidores quienes se tomaron con mucho humor lo sucedido.

Actualmente la plantilla del Olimpia está paralizada al igual que el resto de los equipos de la primera división debido a la ley de excepción mientras se restablece el país tras el Covid-19.