Cristian Maidana reconoce que se quiere retirar en Olimpia y que no jugaría en Motagua

Cristian Maidana charló con Diez mediante Instagram Live y en la transmisión se refirió a diversos temas. Uno de ellos el deseo de retirarse en el Olimpia y que en ningún momento jugaría en Motagua.

Y es que el tema de Motagua surgió ya que muchos seguidores le preguntaron si él se vestiría de azul, algo que el “Chaco” respondió de forma sincera.

Asimismo opinó sobre el caño que le hizo Emilio Izaguirre y qué jugadores de Honduras le han llamado la atención.

LUJO A ESPÍNDOLA Y CAÑO DE EMILIO: “Con Espíndola luego de aquella jugada yo le pedí disculpas y él me pidió disculpas también. Yo le he dicho que yo tiro esas cosas ganando o perdiendo, yo le dije que no soy un jugador sobrador ni nada, al igual que ponen el caño de Emilio ya la verdad que fue algo lindo y hermoso, en ningún momento me enojé. Yo aplaudo esas cosas”.

NO SE MOLESTA PORQUE LE HAGAN CAÑOS: “A ver, me pueden tirar caños a mí porque yo no soy un jugador de marca. Lo de Emilio fue algo lindo, yo no le doy tanta importancia porque hay gente que quiere armar polémica y no, conmigo no pasa nada. Emilio me dijo que era un gran jugador y yo le dije que también”.

SE QUIERE RETIRAR EN OLIMPIA: “Yo la verdad que me quiero quedar acá, yo quiero seguir demostrando que puedo quedarme acá. Lo primero es tratar de renovar y después está tratar de quedarme el mayor tiempo posible acá, yo lo he dicho que me siento cómodo acá. Si el club lo decide por supuesto que me quiero retirar acá en Olimpia”.

JUGADORES DE HONDURAS QUE LE GUSTAN: “A mí me encanta Deybi Flores, Carlitos Pineda tiene muchas posibilidades de salir, Jorge Álvarez técnicamente es muy bueno. Lo único que no tienen que conformarse porque eso sucede cuando algunos llegan a primera. En la Liga hay buenos jugadores, me sorprendió mucho la “Flecha” Bernárdez, el día que jugó contra nosotros la verdad que era una flecha y no lo pudimos agarrar, por suerte no me tocó marcarlo. Como él hay otros, Jhow Benavídez me gusta, Rony Martínez, Espíndola y los de Olimpia ja, ja...”.

ELIMINACIÓN ANTE SAPRISSA: “Después del gol de Jorge yo tomé un poco de aire porque la verdad nunca pensé que nos iban a eliminar. Una tristeza enorme la verdad porque no merecíamos quedar afuera así como quedamos, fueron momentos duros donde al siguiente fin de semana nos pudimos recuperar. Lo voy a recordar porque me quedé con muchas ganas de jugar, bronca por no poder entrar en ese momento”.

NO JUGARÍA EN MOTAGUA: “La verdad que no porque yo le debo mucho al Olimpia, en Argentina no pasan estas cosas y pues se trata de respeto a la institución y respeto a la gente que me ha tratado muy bien, no iría a Motagua. Yo respeto mucho al club Motagua ya que tienen un excelente equipo, es uno de los clubes grandes del país, no tengo nada contra Motagua. Lo que he dicho es que no iría a Motagua porque Olimpia me ha dado mucho, yo soy un hincha de Olimpia”.