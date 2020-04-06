Exportero Rustu Recber supera el coronavirus y recibe el alta médica
El turco ya se encuentra estable y ahora podrá seguir la recuperación en su hogar, anunció su esposa.
El exportero del Barcelona, el turco Rustu Recber, finalmente fue dado de alta este lunes tras estar ingresado casi dos semanas en el hospital por coronavirus.
Rustu Recber, el turco que llegó como estrella y se ''estrelló'' en Barcelona
Su esposa Isil Reçber fue la encargada de anuncuiar que el exguardamente seguirá la recuperación en casa.
''Tras un duro proceso de once días, mi marido ha recibido el alta'', escribió Ia mujer de Rustu en su cuenta oficial de Instagram.
Desde el pasado jueves se informó que el turco venía evolucionando de ''forma estable'' y los médicos le prohibieron que dejara de fumar para que pudiera seguir recuperándose.
''Para los fumadores es mucho más crítico'', dijo la esposa de Recber. ''Les recomiendo dejar los malos hábitos'' para enfrentarse mejor a la infección, agregó la modelo.
Estado crítico
Cabe mencionar que la salud del exarquero se había complicado luego de ser contagiado. ''Las últimas 72 horas han sido muy difíciles y espero que a partir de ahora sean mejores. Quiero dar gracias infinitas a todos los que están con nosotros en estos momentos'', dijo la pareja del turco.
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Ne güzel bir gün Allahım sana şükürler olsun..11 günlük zorlu süreçten sonra eşim taburcu oldu?????? Sen duaları kabul edensin, sen bizleri gören,bilen koruyansın.. Çok sevinmem gerekse de herşeyi yarım yaşıyorum aslında.. Çünkü o kadar çok şifa bekleyen hasta var ki şu an hastanelerde.. Dostlar, onların babaları, anneleri ,sevdikleri , yakınları hepsine sen bu güzel günü yaşat Allahım..Evlerine, sevdiklerine kavuştur.. Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verenlere dualarım devam edecek.. Tesekkürlerime gelince ; bu zorlu süreçte yanımızda olan başta devlet büyüklerim,TFFyöneticilerim,başkanım Ali Şen,başkanım Ali Koç, sevgili büyüğüm Mehmet Ali Aydınlar, olmazsa olmaz çok değerli abilerim Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Mustafa Semiz, canım Özlem Cankurtaran, kardeşim Dilek Avşar her an her saniye yanımızda olduğunuzu bilmek çok önemliydi eksik olmayın, sağolun varolun.. Kıymetli dostlarımız, canım ailem,yakınlarımız,sevenlerimiz,sizler Allah herkesten razı olsun iyi ki varsınız hayatta herşey güzel gönlünüzün istediği gibi olsun. Kavacık Medistate hastenesinde başlayıp Maslak Acıbadem’de devam eden tedavimiz boyunca gece gündüz ellerinden geleni yapan bizi iyileştiren doktor, hemşire ve diğer sağlık personeline ne yazsam az.. Allahım sizleri korusun.. Tesekkürler Mücahit hoca, tesekkürler Serap hoca, tesekkürler Gülcihan hoca.. Tedavi şekline gelince; TC Saglık Bakanlığınca uygulanan bir tedavi protokolu var.Bu tüm hastanelerde kişinin hastalık seviyesine göre aynı.Farklı ilaç veya tedavi şekli yok .Vücudun gücü devreye giriyor orada.Virüs mü güçlü sizin vücudunuz mu ? Savaş başlıyor.Bu sebeple zararlı alışkanlıklarınızı bırakın bir an önce şu yaşananlar vesile olsun.Sağlığınızın ve hayatımızın kıymetini bilin.. SEVGİYLE KALIN ,SAĞOLUN...