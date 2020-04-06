Exportero Rustu Recber supera el coronavirus y recibe el alta médica

El exportero del Barcelona, el turco Rustu Recber, finalmente fue dado de alta este lunes tras estar ingresado casi dos semanas en el hospital por coronavirus.

Rustu Recber, el turco que llegó como estrella y se ''estrelló'' en Barcelona

Su esposa Isil Reçber fue la encargada de anuncuiar que el exguardamente seguirá la recuperación en casa.

''Tras un duro proceso de once días, mi marido ha recibido el alta'', escribió Ia mujer de Rustu en su cuenta oficial de Instagram.

Desde el pasado jueves se informó que el turco venía evolucionando de ''forma estable'' y los médicos le prohibieron que dejara de fumar para que pudiera seguir recuperándose.

''Para los fumadores es mucho más crítico'', dijo la esposa de Recber. ''Les recomiendo dejar los malos hábitos'' para enfrentarse mejor a la infección, agregó la modelo.

Estado crítico

Cabe mencionar que la salud del exarquero se había complicado luego de ser contagiado. ''Las últimas 72 horas han sido muy difíciles y espero que a partir de ahora sean mejores. Quiero dar gracias infinitas a todos los que están con nosotros en estos momentos'', dijo la pareja del turco.