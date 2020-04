El blog de Mauricio Kawas: "Sin dinero no habrá forma de terminar el Clausura"

Mauricio Kawas

De entrada, les aclaro que lo que más me gustaría es que el actual torneo que está suspendido pueda terminar de jugarse. No me agrada la idea de un campeón sin la conclusión natural del Clausura. Pero también debemos entender que, sin las condiciones económicas mínimas, para la mayoría de los equipos será muy difícil esperar más allá del mes de junio para un eventual reinicio.

Orlando Ponce: "Si no pueden con la carga, que declaren campeón al Motagua y descendido al Honduras"

Se ha hecho saber que la FIFA saldrá al rescate, pero se desconoce el monto que le podría asignar al fútbol hondureño. Además, debemos tomar en cuenta que ese dinero no solo es necesario para la Liga Nacional.

También debe incluirse en la repartición a la Liga de Ascenso, el Sector Menor y la misma Fenafuth con las diferentes selecciones nacionales.

El escenario del reinicio para mediados de mayo lo podemos ir descartando. Ya desde que propusieron esa fecha lucía como algo muy optimista. Hoy lo podemos decir con bastante propiedad. Ni siquiera creo que se pueda hacer algo para inicios de junio.

Liga Nacional pretende reanudar el torneo Clausura 2020 el 16 de mayo.

En casi todo el mundo están apuntando para mediados o finales de junio. Sin embargo, esa fecha puede cambiar y no para adelantarse, sino que más bien para atrasarse más.

Con este escenario se deberá pensar en los jugadores primero. La Liga Nacional debe procurar que todos los clubes reciban algo de fondos.

Se nos ha dicho que, durante esta semana, los equipos que no recibieron su parte de un dinero de patrocinio porque tenían deudas pendientes con la Liga, finalmente recibirán esa transferencia.

Esto es clave ya que les permitirá pagar algo de su planilla y aliviar los apuros que seguramente están pasando varios futbolistas.

Revisemos entonces lo caminos que pueden seguir los clubes. El escenario uno ya se aplicó que fue suspender el torneo hasta nuevo aviso. Esto deja la puerta abierta para una posible conclusión del Clausura.

El escenario dos es declarar el torneo nulo o desierto. Este escenario debe ser a través de una Asamblea Extraordinaria.

Entre los escenarios que tiene Liga Nacional está la de dar por finalizado el torneo y decretar campeón al Motagua.

Un tercer escenario es dar por finalizado el torneo actual lo que podría abrir la puerta para declarar como campeón al equipo que ostenta el primer lugar. En este caso el Motagua. Esta decisión se puede tomar a nivel de Junta Directiva de Liga y no requiere de una Asamblea según se nos ha explicado.

Astor Henríquez: "Anular el torneo en Honduras tendría efectos devastadores para nuestro fútbol"

En caso de no poder lograr reanudar el torneo, que es para mí lo ideal, el escenario por el que apostaría es el de declararlo nulo o desierto. No habría un campeón y tampoco tendríamos un descendido.

Olimpia se mantiene como vigente campeón, que no significa que se le asigna el título número 32, y para efectos de la Liga Concacaf los clasificados serían Marathón y Motagua además de los albos.

Esas son las opciones. ¿Pueden aparecer otras? Por supuesto. Si algo tenemos en Honduras es que somos hábiles para encontrarle la vuelta a las leyes y los reglamentos así que no descartemos nada.