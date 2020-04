Mario Martínez y mundialista mexicano hablan de la Palabra de Dios en Instagram

El volante de Marathón y mundialista hondureño en Brasil 2014, Mario Martínez, sostuvo una interesante conversación en Instagram Live con el defensor de Tigres de México y seleccionado mexicano en el Mundial e Sudáfrica 2010, Jorge Torres Nilo.

"Bendecido, un honor y un placer estar compartiendo contigo...En estos momentos estamos complicados todos, pero sabemos que Dios es bueno en todo momento", le manifestó Torres Nilo a 'Súper Mario' comenzando la amena plática.

Ambos futbolistas recordaron, Jorge Torres justamente antes de entrar en materia, que "en algún momento seguramente nos topamos en la Selección", a lo que Mario respondió bromeando que "recuerdo que en una jugada te me fuiste con todo".

Para el jugador azteca, de 32 años, esa frase de Martínez le causó mucha risa y respondió con un tajante "no, usted seguramente me pegó a mi". Y claro, los Honduras-México eran los motivos por los cuales se midieron en varias ocasiones.

Mario Martínez y Reinieri Mayorquín hablan del "contrato eterno" que firmaron con Dios.

El '10' del Monstruo le manifestó al lateral izquierdo de los felinos, posible rival de Olimpia en la Concachampions una vez el certamen se reanude con los dos equipos en mención ya encaminados en cuartos de final, que obviamente te admiro como jugador, pero como hombre de Dios más".

Y es que es una amistad que ha florecido a tráves de la Palabra de Dios. El Zurdo cuenta con un año perseverando en la misma, mientras que el mundialista en 2010 y multicampeón con Tigres en México (cinco Ligas, tres Concachampions y una Copa) ya lleva 11.

"Hay cientos de jugadores que antes de serlo son hijos de Dios y anteponen cualquier cosa por la pasión más grande que es Jesucristo", destacó con orgullo el mexicano, según cuenta como sucedió en su caso.

Y dejó en claro que "soy una persona normal, un futbolista que ama a Dios con todo su corazón, no me quedó solamente en jugar fútbol sino que obviamente sabemos la posición en que estamos y que Dios nos ha puesto en este lugar estratégico para glorificarlo", lanzó.

Mario Martínez, volante de Marathón y Jorge Torres Nilo, lateral izquierdo del Tigres de México, compartieron la Palabra de Dios en un Instagram Live durante casi una hora.

NO SE OLVIDARON DEL CORONAVIRUS

"Quizás en estos momentos muchos tienen miedo por lo que está pasando, pero les animo a buscar a Dios, Él no solo es religión o algo que podemos buscar en cuatro paredes", instó con mucha fe.

Mario Martínez, a petición de Jorge Torres Nilo, confesó el día en que decidió cambiar su vida: "Uno sabe cuando Dios está llamando, igual las oraciones de mi esposa (Erika Cabrera)... Hace un año estoy congregándome en una iglesia".

Mario Martínez: "Soy agradecido, pero ahora me toca defender los colores de Marathón".

Y en su testimono apuntó que "nosotros como futbolistas pensamos que al tener carro, fama, casa, lo tenemos todo y no, ese vacío está siempre y llegó ese momento de tomar la decisión de ir un día, sentarme y postrarme, aceptar a Dios como mi único salvador y todo ha cambiado".

Recordó que, por ejemplo, el cambio "lo ves en tu rendimiento futbolístico, en lo que hacés día a día, tenemos muchos niños y seguidores, nuestros hijos, y tenemos que ser el mejor ejemplo para ellos".

Torres Nilo también se refirió al instante en que todo comenzó a tomar un rumbo distinto: "Yo estaba en el Atlas de Guadalajara... Siempre había tenido esa fe porque mis padres me lo inculcaron, sin embargo, esa experiencia la tuve en el lugar que menos me imaginé...".

Prosiguió diciendo que "lo busqué, no era perfecto, como ahora no lo soy, pero trataba de portarme bien aferrándome a mi fuerza de voluntad y no lo conseguí. Varias veces hice cosas indebidas. Dios empezó a hablarme por medio de su hija que ahora es mi esposa... Yo no iba con esa intención porque hasta tenía novia en ese momento, pero Dios la utilizó para hablarme a través de la biblia".

Antes de despedirse y dedicar, ambos, una oración por Honduras y México, Jorge mandó un mensaje al país catracho: "Que Dios los bendiga en Honduras, sigan las indicaciones que se han dado, también a los mexicanos que nos están viendo".