Marvin Bernárdez responde al halago de Maidana: “Es un grandísimo jugador”

El futbolista del Vida, Marvin “Flecha” Bernárdez, respondió este lunes al halago del centrocampista argentino del Olimpia, Cristian Maidana sucedida en una entrevista de DIEZ a través de un Instagram Live.

Después de varios minutos de conversación con el periodista Carlos Castellanos, este le consultó sobre los jugadores catrachos que admiraba por su estilo de juego y “Flecha” terminó resultando uno de ellos.

“A mí me encanta Deiby Flores, Carlos Pineda tiene muchas posibilidades de salir. Jorge Álvarez, técnicamente es muy bueno”, soltó.

Y agregó: “En la Liga hay buenos jugadores, me sorprendió mucho la “Flecha” Bernárdez, el día que jugó contra nosotros, la verdad que era una flecha y no lo pudimos agarrar, por suerte no me tocó marcarlo”.

Ante ello el jugador cocotero respondió que “me toma por sorpresa el halago de Maidana, le agradezco por sus palabras es un grandísimo jugador que da gusto verlo jugar le ha venido a dar un plus a la liga hondureña y por suerte no me ha tocado marcarlo, ja, ja, ja”.

Marvin Bernárdez fue pretendido por el entrenador merengue, Pedro Troglio en el mercado de invierno, sin embargo, las negociaciones entre ambos clubes no llegaron a buen término.

Lo cierto es que su contrato con los cocoteros finaliza en junio y hasta el momento asegura no haber recibido oferta concreta sobre la mesa para renovar, ante ello quedaría como agente libre para firmar con cualquier equipo.