Chicharito Hernández admite que es malísimo: ''Si quieren soy el peor jugador en la historia de México''

El delantero mexicano Javier Hernández dio una cátedra de sinceridad al afirmar que no es un futbolista técnicamente dotado, pero que tal carencia la suple con su gen competitivo.

En una entrevista con el periodista de ESPN, Sergio Dip, el jugador también envió un dardo para todos sus compatriotas que lo critican por su carrera. Además dijo que los máximos representantes en la historia del fútbol azteca son Hugo Sánchez y Rafa Márquez.

Chicharito asegura que su hambre por competir le ayudó para salir de México y recalar hace una década a la liga más importante del mundo, la Premier League, admitiendo que no es un buen jugador.

''Yo soy competitivo, lo tengo en mi ADN. Yo ni soy futbolista, soy malísimo, pero por eso yo tengo algo que soy competitivo, me encanta competir y cada vez me voy cuenta el porqué, porque en la competitividad crezco, aprendo, para mí la competencia es crecimiento puro'', explicó el delantero LA Galaxy.

Hernández se refirió a las críticas que recibe desde que se marchó a Europa porque algunos lo consideran como el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos.

''Si quieren soy el peor jugador en la historia de México, pero no pueden quitar lo que hice'', indicó el Chicharito, agregando que lo que busca es ser una inspiración para aquellos que desean ser futbolista.

''Yo no quiero que me amen, yo no quiero caer bien, yo solo quiero que me conozcan y que yo sé que lo que interpreten de mí, algo a ellos les queda, si les da alegría echarme hate (odio), es tu problema, si te da alegría juzgarme bien, si te da mucha alegría decir 'si este pudo, yo también', por eso lo hago'', expresó.

Los referentes mexicanos de la historia

Por último, Javier Hernández señaló quiénes son los únicos dos jugadores mexicanos que se merecen el respeto por lo que lograron fuera de sus fronteras.

''No sé cuántos años han pasado desde que Hugo Sánchez se retiró, desde que Rafa Márquez lograra lo que ha logrado. Creo que en México no se acerca, literal, ni al 50 por ciento de la magnitud que esos dos hicieron en la historia del fútbol. No hay, en México no existen'', cerró.

