Brian Lozano, la "joyita" del Santos que varios clubes europeos quieren

Brian Lozano vive su mejor etapa desde que llegó al fútbol mexicano, enfundado en la playera de Santos se ha consolidado como pilar del equipo y ha demostrado su talento en cada jugada.Pero lo que hoy vive el atacante uruguayo ha sido producto de esfuerzo, disciplina y pasión. El camino para llegar hasta el fútbol profesional no fue sencillo, debido a que su infancia estuvo rodeada de carencia y delincuencia.



“Somos de un barrio medio complicado, una familia muy humilde, que hemos pasado mucha carencia para poder salir adelante, tanto yo como mi sobrino, que somos los dos que jugamos al fútbol. Mi sobrino tiene su padre que ha pasado por momentos muy complicados situaciones de drogas, ha estado en la cárcel”, reveló



Lozano descubrió su amor por el fútbol a los diez años, gracias a un compañero que lo invitó a jugar. En ese momento encontró su verdadera pasión y comenzó a trabajar para cumplir sus sueños.



“Nunca pensé en ser nada, fue hasta después de que empecé en el fútbol cuando empecé a soñar y tener algo en mente. No me gustaba el fútbol, pero de un momento para otro me cambió mi cabeza y me quise dedicar al cien por ciento al fútbol y tratar de llegar a ser un profesional para sacar adelante a mi familia".

PROMESA CUMPLIDA A SUS FAMILIARES

Una de las promesas que se había hecho el volante uruguayo, era el poder regalarle una casa a sus familiares, misma que ya a cumplió. "México me ha ayudado a cumplir mi sueño, que era sacar a mi familia del barrio y comprarles una casa. Hoy lo tengo y se lo tengo que agradecer al fútbol y a México por cumplirme mi sueño“, comentó el delantero.



Además, el jugador confesó el origen de su apodo: ‘Huevo’, mote que surgió desde que nació debido a que tenía una hernia y su abuelo decidió llamarle así.



“Es un apodo que tengo desde niño porque yo nací con un problema de una hernia que cada vez que yo hacía algún esfuerzo o algo se me inflamaba, y mi abuelo fue quien me puso ‘Huevo’ y se me quedó para siempre. Eso se lo tengo que agradecer bastante. Hoy no me molesta que me digan ‘Huevo’ porque toda la vida me lo han dicho”, comentó.

CURUTCHET, SU PADRINO EN EL BALOMPIÉ

Curutchet es uno de los entrenadores y formadores de Uruguay, por su manos han pasado varios jugadores que hoy triunfan en las grandes ligas.

Fernando Curutchet fue quien lo ascendió al primer equipo del Defensor Sporting. Fue un 6 de septiembre de 2014 en el que logró su sueño de debutar en la primera división. Fue contra Peñarol e ingresó al minuto 78 y el partido terminó 0-0 en el estadio Franzini.



Su estreno con las redes se dio de manera rápida, pues lo hizo en su segundo partido, el 21 de septiembre ante Juventud, donde lograron vencer 2-0. En el siguiente torneo siguió mostrando un gran nivel y anotó cinco goles.



Su buen nivel de juego en el torneo local lo llevaron a tener su primer convocatoria a la selección sub-23, misma con la que jugó los panamericanos de Toronto 2015.



A sus 21 años de edad el mediocampista uruguayo firmó por tres años logró destacar en el balompié charrúa, donde marcó 11 goles en 36 partidos. Desde ahora es considerado una joya en su natal Uruguay y se espera que su nivel aumente con el paso del tiempo.

VARIOS CLUBES LO PRETENDEN EN EUROPA

Lozano tuvo su paso primero en las filas del América y luego tuve que regresar a Uruguay para retomar su buen nivel de juego.

Brian Lozano, quien pudo haber emigrado al cuadro de Los Ángeles FC en la Major League Soccer, mismo que ofertó 10 millones de dólares por el jugador, además de los sondeos que tuvo por parte del Cruz Azul en la Liga MX; sin embargo, así mismo hay varios equipos en Europa que le siguen la pista.



Lozano sin duda alguna ha incrementado su valor y su nivel futbolístico con los Laguneros y de esta forma, luego de dos años con el club Guerrero anotando 17 goles siendo uno de los mayores asistentes dentro del club, ya sea jugando como extremo o mediapunta, el charrúa incluso ha llegado a la Selección de su país gracias a sus actuaciones y esto no ha pasado desapercibido.



En el invierno se conoció que el Besiktas de Turquía estaba siguiendo al jugador, mientras que otro de los clubes que lo tienen en la mira y que siempre está atento a la Liga MX, el FC Porto de Portugal, también desea darle seguimiento al caso de Lozano para una posible transacción en el verano.



Mientras que desde Inglaterra se mencionó que el Watford le está apuntando al jugador en su lista de posibles fichajes, pero la espera continúa hasta que llegue una propuesta de manera formal.

HOMBRE DE MUCHOS TATUAJES

El volante charrúa se ha hecho varios tatuajes y el que destaca es su espalda es el de su barrio, donde fueron sus primeros pasos en el fútbol.

Lozano cuenta que desde que era pequeño, en su barrio observaba a sus amigos que se hacían tatuajes, y en una ocasión decidió hacerse uno él también a escondidas de sus padres.



“No sé cuántos tengo, se que son bastantes, pero hay unos cuantos que sí significan muchísimo para mí. El de la espalda, tengo tatuado mi barrio, tipo el campito donde jugábamos al fútbol cuando éramos niños, y me hice un jugador de fútbol con el número 25, que fue con el que debuté”.



También ha explicado que lleva un reloj en el brazo derecho, que marca la hora en la que anotó un gol en los Juegos Panamericanos, así como los zapatos y una pelota con el número que usaba ese día.

PÉRDIDA DE LA MEDALLA DE LOS PANAMERICANOS

Lozano publicó en sus redes el robo de su medalla y no pudo ocultar el dolor que le causó perder algo que le había costado mucho.

El futbolista uruguayo, Brian Lozano, que milita en el América de México, denunció a través de las redes sociales que le robaron la medalla de oro que consiguió en los últimos Juegos Panamericanos, disputados en Toronto en 2015.



"Hoy me robaron algo tan importante, que fue lo que conseguí con la selección, la medalla de oro. En este momento sólo siento tristeza más nada", escribió Lozano en Facebook.

Además añadió: "Me robaron tan fácil algo que soñé desde chico, y hay gente tan mala en esta vida que no valora el esfuerzo que hice (y) lo que he pasado con mi familia para salir adelante".

SELECCIONADO NACIONAL CON LA CELESTE

La convocatoria a la selección de Uruguay fue una de las noticias más importantes que ha tenido en su carrera como jugador profesional.

El 4 de septiembre del 2015 debutó en la selección de Uruguay absoluta, jugando contra Panamá en el Rommel Fernández, ingresó al minuto 74 en lugar de Rolan cuando el partido estaba igualado sin goles, ocho minutos después de su ingreso, Jonathan Rodríguez centró y Christian Stuani lo convirtió en el gol de la victoria.



Su debut con la Celeste se produjo casi un año exacto después de su debut profesional en la primera división. En este momento suma 8 juegos con bajo el mando de Óscar Washington Tabárez, pero no se ha logrado estrenar con gol.



Brian Lozano ha dejado atrás su dura vida de sufrimiento y gracias a su gran talento en el fútbol está a las puertas de dar el salto a las grandes ligas europeas.