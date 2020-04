Wanda Nara le responde a Maxi López tras ser acusada de llevar a sus hijos al corazón de la pandemia

Luego de que el delantero argentino Maxi López acusara a Wanda Nara de ser una ''mala madre'' por llevar a sus hijos a Italia, uno de los países más golpeador por el coronavirus, la argentina no se quedó de brazos cruzados y explicó porqué tomó esta decisión junto a Icardi.

La esposa y agente del futbolista del PSG aclaró que regresó a Italia porque ahí tiene su casa y asegura que en su localidad no hay muchos casos de COVID-19.

''Me acusó de traer a los niños de París a Italia, en el corazón de la pandemia. Pero Maxi sabe muy bien dónde vivimos. No estoy en Como, sino en un pueblo cerca de Como, donde hay muy pocos casos'', comenzó diciendo Wanda.

La argentina revela que tuvo que dejar su casa en Francia porque el contrató se le venció. ''Aquí en Italia está mi casa, mientras que en París tuve que dejar el que alquilaba, el contrato expiró. También decidimos regresar consultando con el pediatra, un médico de primera línea con el que hablo con todos los días''.

Italia, su casa

Por último, la esposa de Mauro Icardi contó que era más arriesgado viajar desde la capital francesa hasta Argentina y tuvieron que hacer un viaje de más de nueve horas para regresar hasta Italia.

Wanda Nara revela que la opción de ir París con Icardi era la peor

''Desde París todos los jugadores se han ido a sus países. Y ahora somos italianos, si algo me pasa, prefiero que me pase aquí, en mi casa. Mi país es Italia, que me dio y nos dio todas las cosas hermosas que tenemos, por eso quiero quedarme aquí'', indicó.

''También podría haber cogido un vuelo privado para regresar a Argentina, en lugar de eso tomamos dos autos desde París, el mío y el de Mauro, dividimos a los niños e hicimos 750 kilómetros, nueve horas y media de viaje, cantando mil millones de canciones sin parar. Era más arriesgado ir a Argentina. Maxi, en lugar de estar feliz por mis atenciones como madre...'', sentenció Nara.