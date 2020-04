Muma Bernárdez recuerda cuando quiso volver a Motagua: “Diego pensó que le iba a arruinar todo”

Mediante una transmisión en Instagram Live en la cuenta de Sportline, Víctor “Muma” Bernárdez recordó el momento en el cual quiso volver a Motagua y no le abrieron las puertas.

Asimismo opinó sobre la tenue marca que tienen muchos defensas en la MLS y el momento en el que el Sevilla de España se interesó en él.

VER: ASÍ LLEGÓ EL CUERPO DE RAFAEL CALLEJAS A HONDURAS

“Yo siempre he dicho que aquí en la liga (MLS) no defienden bien y hay que darse a respetar. Hay pocos centrales que se dan a respetar en la liga. A Vela lo dejan prácticamente solo y nadie le pega una patada, por lo menos una amarilla ganarse, yo siempre tenía una amarilla”, inició rememorando el hondureño.

Otra cosa que recuerda es cuando le tocó ser suplente en la Selección Nacional durante el Mundial de Sudáfrica 2010.

“Aprendizaje me dejó eso. Yo me fui a Bélgica y perdí el puesto de titular, por decirlo así. Son aprendizajes de la vida y la verdad que aprendí de Maynor y de Osman”.

Sobre ese interés del Sevilla y un contrato que se le vino abajo a raíz del Mundial de Sudáfrica, declaró:

VEA: LA CRÍTICA QUE EN SU MOMENTO LE HIZO LA MUMA A JORGE LUIS PINTO

“En su momento el Sevilla se interesó, en el 2010 tenía un precontrato con el Rangers de Escocia y ellos querían que yo jugara el Mundial y fue ahí que yo me revuelvo porque se había frustrado uno de mis sueños”.

Para finalizar, la “Muma” habló sobre lo sucedido el año pasado donde intentó llegar a Motagua pero no le abrieron las puertas.

“A mí me vendió Motagua y después perdí comunicación con algunos directivos. Cuando me quería retirar yo hablé con Diego, una persona complicada Diego aunque fui compañero de él y pensó que le iba a arruinar todo. Él me conoció cipote, niño por decirlo así, luego decidimos venirnos para acá con mi familia”.

Víctor Bernárdez tiene actualmente 37 años y vive en Estados Unidos con su esposa y dos hijas, ha trabajado en la academia del Liverpool como entrenador para niños.