Gerson Argueta, portero del Minas, vende bananos en mercado de Tegucigalpa en tiempos de coronavirus

La crisis del coronavirus afecta más a un grupo de personas que no cuentan con las mismas capacidades financieras de otros sectores. Esto pasa en todas las áreas y en el fútbol no es la excepción.

En el balompié nacional no son todos los jugadores que tienen una solvencia económica y esto pasa en los clubes denominados pequeños.

Una de estas instituciones es el Real de Minas quien ha tenido varios problemas desde su llegada a la Liga Nacional. En su plantel hay futbolistas que, en estos momentos de coronavirus, presentan ciertos problemas financieros y buscan cómo generar ingresos.

Tal es el caso del portero Gerson Argueta, arquero del Real de Minas y que es ficha del Olimpia. Él no cuenta con un ostentoso salario y por ello ha buscado generar ingresos en un mercado de Tegucigalpa descargando y vendiendo bananos.

“Andamos trabajando, ganándonos para el pancito de cada día. Estamos en la necesidad de trabajar, siempre en la casa viene el recibo de luz y hay que pagarlo. Un amigo me dijo que si quería venir a descargar un camión de bananos y aquí andamos”, inició contando en entrevista a Q'Hubo TV.

Y agregó: “La verdad está difícil, somos muchos los que dependemos del fútbol. No sabemos qué irá a pasar, es una crisis difícil donde no te puedes quedar en tu casa porque hay una necesidad, hay que comprar comida. A la mínima oportunidad que tuve de ganarme una cantidad pesitos yo no dudé, me ando cuidado para no exponer a mi familia”.

Argueta menciona que esto lo ha venido haciendo desde hace algunos días porque su hogar y su señora madre depende de él.

“No es primera vez, ya tengo una semana de estar saliendo. ¿Pena por qué? Me ando ganando el dinero de manera honrada, la situación está difícil. Cuando llego a mi casa me desinfecto para no exponer a mi familia. Ando desde las 12 de la madrugada aquí, ayudo a mi madre y a mi familia; no me puedo dar el lujo de quedarme acostado en la casa”.

Y terminó contando: “Yo entiendo cuando le dicen a uno que se quede en casa pero hay necesidad. ¿Con qué compro tortillas? La gente no sale porque quiere, sale por una necesidad”.

Real de Minas ha tenido problemas con los pagos a los jugadores. Actualmente en Honduras hay 383 casos de coronavirus y 23 muertes.