España contabiliza el "mejor" día y baja la cantidad de muertos por coronavirus

España reportó el sábado una nueva reducción en el balance diario de fallecimientos por coronavirus, con 510 muertes, casi 100 menos que el viernes, según el ministerio de Sanidad, que no registraba una cifra tan baja desde el 23 de marzo.



El número total de muertos asciende a 16.353 en España, el tercer país del mundo con más fallecidos sólo por detrás de Italia y Estados Unidos.



Las cifras del sábado confirman la disminución en el ritmo diario de muertos en el país. El de este sábado es además el parte de fallecidos menos grave desde los 462 fallecidos del 23 de marzo.



Las autoridades insisten en que no es momento de "bajar la guardia" y desde el lunes distribuirán mascarillas en el transporte público, coincidiendo con la reanudación de actividades no esenciales como la construcción y la industria, después de dos semanas de parón.

SIGUEN SALIENDO CASOS POSITIVOS

Los casos confirmados en España llegan a 161.852, lo que representa un 3,1% más, un porcentaje similar al de la víspera.



Hasta la fecha, 59.109 personas se han recuperado de la enfermedad, 3.441 más que el viernes.



España cumple este sábado cuatro semanas de confinamiento, ordenado por el gobierno de Pedro Sánchez para reducir el contacto entre la población y disminuir así el volumen de contagios.



El confinamiento durará al menos hasta el 25 de abril y ha reducido al mínimo el tráfico de vehículos, así como la frecuentación de trenes y aviones. Miles de patrullas de policía recorren las calles y carreteras del país para verificar el cumplimiento del confinamiento e impusieron decenas de miles de multas a los infractores.





Además, el gobierno español anunció este sábado la prolongación por 14 días de los controles en las fronteras terrestres con Francia y Portugal.



"Estará vigente hasta las 00:00h del 26 de abril", señaló el ejecutivo.



Dichos controles fueron restablecidos el 16 de marzo y no afectan a ciudadanos españoles o a los extranjeros residentes en España, ni tampoco al transporte de mercancías y a los trabajadores transfronterizos.