Futbolista del PSG revela las burlas de Neymar a Haaland: ''Dejámelo a mí, no me detengas''

Marquinhos, defensor del PSG, dio detalles de las provocaciones de Neymar y otros de sus compañeros contra el noruego Haaland luego de eliminarlo de la presente Champions League.

El conjunto parisino logró echar del torneo al Borussia Dortmund en la vuelta de los octavos de final y en un con un Parque de los Príncipes vacío, como medida de prevensión por la pandemia de coronavirus.

''Hubo muchos episodios, algunas declaraciones de sus jugadores después del partido en Alemania. Ganaron el primer juego y en el túnel de vestuarios hubo burlas y gritos contra nosotros'', comenzó contando el central brasileño para un canal de Youtube 'Desimpedidos'.

Neymar se convirtió en figura al marcar uno de los tantos para sellar el boleto a la siguiente fase y Marquinhos revela que su compatriota lo tenía todo preparado para fastidiar al goleador del Dortmund.

''A él le gusta ese tipo de cosas. No es solo un jugador de fútbol, apuesta y responde siempre a las provocaciones. Después del partido le dije si lo había sacado todo. Me lo había advertido, le dije que esperara a que terminara el juego, pero él me dijo: 'Déjamelo a mí, no me detengas'. Neymar no tiene miedo'', explicó el zaguero.

Burlas en el vestuario

Cabe recordar que una vez finalizado el encuentro, la plantilla del PSG se fue celebrar al vestuario y ahí también se burlaron de Haaland, emulando su festejo y cantaron una canción argentina titulada 'No te creas tan importante'.

Por último, Neymar dejó muy clarito todo el asunto en redes sociales al colgar un foto imitando al noruego. ''París es nuestra ciudad, no la tuya'', escribió el delantero.