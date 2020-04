Víctor Ortiz Arzú, la joya que Motagua no pudo pulir y repara aires acondicionados en Nueva York

Atrás quedaron sus zancadas en la Liga Nacional de Honduras. Esa técnica en velocidad que no es propia en los delanteros catrachos. Víctor Ortiz Arzú ha dado paso a una nueva vida en Nueva York, ciudad que en estos días batalla contra la mortífera pandemia del coronavirus Covid-19.

En amena charla con DIEZ desde la 'Gran Manzana', Víctor platicó sobre su presente trabajando en la adecuación de aires acondicionados y su vaga intención de retirarse oficialmente de las canchas con su amado Victoria.

"Me dedico a trabajar en una sistema de aire acondicionado que acá se llama 'Duct Stuff', es como refrigeración pero más avanzado", manifiesta el futbolista formado en los lecheros y al que Motagua no pudo pulir pese a sus grandes condiciones.

Cuenta que "desde que llegué acá un amigo me metió a trabajar en esto, me defiendo y estoy en una buena compañía". Pero esto no quiere decir que su pasión por los engramados se ha esfumado... Claro que no.

Ex jugador de Motagua cuenta la batalla de su hermano con el coronavirus.

"Me pongo a jugar los fines de semana de verano acá y estamos siempre activos; vivo cerca del Yankee Stadium y todos los días salgo a correr a la pista que hay y me mantengo en forma", refiere en relación a los sentimientos que le sigue despertando la pelota.

¿Por qué se retiro tan joven? "Son tantas cosas, a veces en la vida uno dice una cosa y al final le salen diferentes... Acá me dicen por qué no regreso a jugar, por qué dejé de jugar, pero mi objetivo es meter a mi familia ya que las cosas allá se me estaban complicando (en Honduras)...", contesta.

Leé más: Tyson Núñez cuenta la verdad sobre su fichaje con el Sunderland de Inglaterra.

Apenas tenía 26 años cuando decidió irse a la nación del norte, y ahora con 29 recuerda que "soy ciudadano americano, volver a jugar allá... Tal vez, pero primero quiero meter a mi familia. Estoy acostumbrado y sigo luchando acá", se limita a decir en torno a un posible regreso a la Liga.

Menciona que "estoy ahí y me pagan por jugar, estamos bien gracias a Dios". A su vez explica que "ya son casi tres años" en territorio neoyorquino "y la verdad uno tiene que cambiar el chip; la vida son etapas, ya estoy acostumbrado y el movimiento me lo sé".

Víctor Arzú y su presente en Nueva York, ciudad que vive días difíciles a raíz del coronavirus pero le ha mostrado cómo es la vida sin fútbol.

VÍCTOR ORTIZ ARZÚ Y SU AMADO VICTORIA

Víctor Ortiz Arzú sigue teniendo en su mente y bien metido en su corazón al Victoria que ahora deambula en la Liga de Ascenso. El también ex Vida, Social Sol y Carmelita (Costa Rica) no descarta algún día volver a vestirse con sus colores... Aunque no tenga certeza.

Liga Nacional esperará el 1 de mayo para decidir si se puede reiniciar o no el Clausura de Honduras.

"Hasta ahora digo que hay otras prioridades, vine para meter a mi familia rápido y si logro meterlos al tiempo que quiero me quedo acá, pero sino aunque sea para irme a jugar un último torneo", alistará unos botines que están a medio colgar.

Ortiz Arzú destaca por sus goles en las ligas burocráticas de Nueva York. Hace días, y muy joven, dejó de gambetear con Victoria, Motagua y Vida.

Entre otras cosas, comentó que "con el inglés ahí vamos, no ha sido fácil pero me defiendo, trabajo con unos americanos y ellos solo inglés hablan... Vamos caminando".

Son varias facetas las que maneja este nuevo Víctor Arzú. No deja su pasión de lado, pero tiene claro que la vida cambia. En días que el coronavirus Covid-19 tiene amenazada a su nueva casa, Nueva York, suelta una frase que remata el diálogo y reaviva un viejo sentimiento: "La 'Jaiba Brava', ese es mi equipo".