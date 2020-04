Directivo del Vida sobre la Liga Nacional: "No quieren tomar decisiones porque tienen compromisos con sus equipos y patrocinadores"

Ante la incertidumbre de la continuidad o no del Torneo Apertura 2020 de la Liga Nacional de Honduras, el presidente ejecutivo del Vida, José Galdames, compareció este domingo en el segmento de "Mesa Redonda" del programa Cinco Deportivo para exponer su preocupación traducida de postura del equipo cocotero de declarar nulo el campeonato.

En primera instancia manifestó que "no tapemos el sol con un dedo, estos equipos grandes que ustedes ya saben quiénes son, son los mismos dueños de las empresas. Quienes salen perdiendo son ellos mismos".

Y agregó: "Equipos pequeños como el Vida, Honduras Progreso, Real Sociedad; me extraña Upnfm y Real de Minas, tienen problemas, pero no toman decisiones".

La petición del dirigente ceibeño radica en la decisión pronta de la entidad de cancelar o no el campeonato para tomar medidas y no incurrir en gastos no plasmados en el presupuesto. Pero señala a los "grandes" equipos como responsables de la falta de decisión.

"Pero sí pueden declarar nulo el campeonato, no quieren tomar decisiones porque tienen compromisos con sus equipos y patrocinadores. Al no continuar con esos patrocinios, ellos son los que pierden. Marathón no se quiere unir y no entiendo la razón", soltó.

Es por ello que considera que "no es nada del otro mundo, hay decisiones que deben tomarse. La Liga debe tomar una decisión, anulan el campeonato para resolver los pagos -o continuamos, pero esto lo cubrimos con fondos de la FIFA, pero no podemos ser gallo o gallina".

GASTOS EN LA PLANILLA

En lo demás, detalló que cubrir los costos del equipo que asciende a 1.7 millones mensuales, no son favorables.

"Cuando llegó el señor Omar Romero la planilla subió 1.7 millones de lempiras, algo que el Vida no se puede dar el lujo de estar pagando. Debemos tomar decisiones que nos lleven a cumplir, somos un equipo pequeño, pero nunca le hemos quedado debiendo a un jugador. Cada partido pagamos los árbitros de la primera división, reservas, manejo del estadio, seguridad, alquiler, el 10% a la Liga Nacional; ellos ni siquiera ponen el dinero de los premios a los jugadores. Pagamos 1.30 lempiras para las ligas menores, comisionados".

Y dijo: "La Liga no es creativa, no toma decisiones. Nosotros necesitamos que se tome una decisión. Equipos como el Vida estarán en el campeonato hasta que el equipo soporte con fondos. Si la Liga va a pagar los otros meses, esperaremos".

SALIDA DEL CUERPO TÉCNICO

Finalmente, aclaró que el cuerpo técnico comandado por Fernando Araújo que se marchó a Uruguay, regresará a La Ceiba después que termine la pandemia Covid-19 para cumplir con su contrato.

"El cuerpo técnico se fue porque había una oportunidad, se hicieron los trámites con la cancillería. Se dio por la situación del coronavirus, pero estaban dispuestos a continuar con su contrato. En relación a los pagos, ya se había hecho un pago, únicamente estamos pendiente con marzo. Ellos están dispuestos a volver", cerró.