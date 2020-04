Mike Tyson reveló que fumó veneno de sapo y le cambió la vida: "Es casi como si renacieras"  

Hace unos años, Mike Tyson, sufría problemas con las drogas y el alcohol, cosas que destruyeron gran parte de su vida. El exboxeador contó como fumarse un sapo le ayudó a salir de las adicciones.

"El Dr. Gerry le dijo a Mike Tyson que fumar el sapo era como saltar al corazón de Dios y regresar, en solo 20 minutos”, contó el cronista Alex Pappadema de la revista norteamericana GQ.



Gerardo Sandoval (Dr. Gerry) se presentó a la oficina de Tyson como un invitado del primer podcast Hotboxin, en aquel tiempo el gran proyecto del boxeador.

La sustancia que se le dio a Mike fue 5-MeO-DMT, que es producido en grandes cantidades por Bufo alvarius, una especie rara de sapo. El veneno del anfibio ahuyenta a sus depredadores.





"Tienes que verlo desde mi perspectiva. Estoy entrando en esta situación pensando que he visto todo. Había tomado algunas drogas pesadas. Había consumido ácido antes. Entonces pensé, ‘dame esas cosas, déjame ver esto’", contó Mike Tyson que puso el veneno del sapo en su pipa y comenzó con las alucinaciones.



Y agregó: “Estaba enloqueciendo. ‘No quiero hacer esto más. Quiero que pare’ Demasiado tarde. No pude parar. Pensé, 'la jodí. Oh, mierda. La jodí ¿Qué estaba tratando de probar? Estoy muerto, se acabó, mi vida se fue. Tomé estas jodidas drogas y me mató. No hay forma de que pueda sobrevivir a esto".



Tyson confesó que "Es casi como si murieras y renacieras", luego de esto, el exboxeador, nunca volvió a caer en los viejos hábitos de las drogas y el alcohol.